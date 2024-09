Franco Beraldo, Lo spazio infranto

In occasione degli ottant’anni di Franco Beraldo e in concomitanza con The Venice Glass Week 2024, la Fondazione Bevilacqua La Masa ospiterà nelle sale di Palazzetto Tito a Venezia, dal 14 settembre al 6 ottobre 2024, da martedì a domenica dalle 10.30 alle 17.30, una mostra antologica dell’artista veneziano, riconoscimento alla sua molteplice e vitale creatività.

Dopo i numerosi riscontri avuti nell’arco della sua attività artistica, l’esposizione intende valorizzare la ricerca di Beraldo sul vetro nella fucina muranese, percorso avviato dall’artista da oltre vent’anni nel proprio laboratorio e nelle mitiche fornaci note in tutto il mondo.

Le opere sono realizzate attraverso le tecniche del soffiato, del sommerso e della vetrofusione.

Il progetto comprende lavori di varie dimensioni, alcuni dei quali provenienti da collezioni private, e coinvolge dipinti su tela dello stesso autore, che si connettono visivamente alle esperienze realizzate con il vetro.

Inaugurazione sabato 14 settembre alle 18.

Visita guidata giovedì 19, ore 17-18.15

Accesso gratuito



A cura di Fondazione Bevilacqua La Masa, Servizio Produzioni Culturali e Rapporti con le Università e Fondazione Musei civici di Venezia