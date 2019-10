Frieze London 2019 ha riunito oltre 160 gallerie da 35 Paesi, diventando l’edizione più internazionale dal suo lancio. La manifestazione ha visto nuovi curatori e sezioni che hanno mostrato performance, artisti emergenti ed esplorato a 360° il significato di contemporaneo. Frieze London, che si è tenuta dal 3 al 6 ottobre 2019, è inoltre coincisa con Frieze Sculpture e Frieze Masters in The Regent’s Park, formando insieme la settimana più significativa del calendario culturale di Londra.

La fiera di quest’anno è stata caratterizza da un nuovo elenco di talenti curatoriali, tra cui Cosmin Costinas come curatore della nuova sezione Woven, che ha riunito presentazioni soliste di otto artisti internazionali che impiegano tessuti, tessitura e arazzi. Diana Campbell-Betancourt è tornata come curatrice di LIVE e del Frieze Artist Award; Lydia Yee si è occupata nuovamente di Frieze Talks con Matthew McLean. Per la prima volta Stefan Benchoam, Edouard Malingue e Angelina Volk hanno fornito una consulenza sulla selezione dei partecipanti per Focus, la sezione della fiera per le gallerie più giovani.

Victoria Siddall, Direttore di Frieze, ha dichiarato: ‘Le edizioni di quest’anno di Frieze London e Frieze Masters incarnano l’eccezionale spirito internazionale di Londra, una città che è un punto d’incontro per arte, idee e persone provenienti da tutto il mondo. Abbiamo dato il benvenuto alle gallerie più importanti di tutto il mondo provenienti anche dal Brasile, dal Libano, dalla Corea del Sud e dall’Estonia. Le due fiere e Frieze Sculpture, insieme alle mostre aperte durante la settimana nella Turbine Hall della Modern Tate e di Elizabeth Peyton alla National Portrait Gallery, hanno reso Frieze un momento culturale e vitale davvero globale.”

Le presentazioni curate delle gallerie si sono concentrate quest’anno sulle questioni sociali e politiche, esplorando tematiche di genere, razza, consumismo, tecnologia, religione e architettura. I punti salienti hanno incluso:

“Techno-Shamanism: The Sacred and Ineffable” di Takis, la cui mostra personale è stata recentemente aperta alla Tate Modern; tra cui opere di Angelo Plessas, Chrysanne Stathacos (The Breeder, Atene);

Una presentazione dinamica e girevole di dialoghi intergenerazionali di due persone, con l’artista sudafricano di origine britannica Sue Williamson, l’ artista della Guyana francese Tabita Rezaire, e William Kentridge con Kapwani Kiwanga (Goodman Gallery, Città del Capo, Johannesburg, Londra);

La doppia presentazione dell’artista brasiliana Jac Leirner e dell’artista americana Virginia Overton su temi di consumismo e scambio (White Cube, Londra);

La serie “Marquee” di Philippe Parreno ha dialogato con i paesaggi dei pittori cinesi Cui Jie, mettendo in discussione il potere trasformativo dello spazio architettonico (Pilar Corrias Gallery, Londra);

Opere scultoree incentrate sulle questioni di sfollamento, impermanenza e dei senzatetto, con Pedro Cabrita Reis, Jimmie Durham, Jannis Kounellis e Giorgio Andreotta Calò (Sprovieri, Londra);

La Lisson Gallery ha celebrato la vita dell’artista pionieristica americana Joyce Pensato (1941-2019), con una serie di opere emblematiche. L’artista di Brooklyn, Stanley Whitney, ha mostrato cinque nuovi dipinti ad olio su tela.

Tra le principali novità di questa edizione è stata la nuova sezione Woven, curata da Cosmin Costinas, scrittore, critico e direttore esecutivo/curatore di Para Site (Hong Kong). Woven ha riunito otto artisti la cui pratica è informata da genealogie d’arte ricche e complesse, che rivelano i molti modi in cui la pratica contemporanea è intrecciata con una pluralità di tradizioni. Gli artisti internazionali presentati in Woven sono stati di diverse generazioni – provenienti da Brasile, Filippine, Cina, India, Stati Uniti e Madagascar – e lavorano con tradizioni vernacolari, indigene o sotterranee, impiegando tessuti e tessuti, o in modo diretto un’esplorazione estesa di questo fertile medium.

Costinas ha dichiarato: “Insieme, queste otto presentazioni da solista ha reso visibili le storie e i continui lasciti della catastrofe coloniale, dalle economie intorno ai tessuti alle attuali forme di sfruttamento e complicità politica“.

Focus, la sezione della fiera per gallerie fondate da non oltre i 15 anni, continua ad evolversi come piattaforma per le voci più giovani nella comunità artistica. Ad esempio, Stefan Benchoam (Proyectos Ultravioleta, Città del Guatemala), Edouard Malingue (Edouard Malingue, Hong Kong) e Angelina Volk (Emalin, Londra).

Il programma della fiera per le esibizioni oltre gli stand della galleria è stato ancora curato da Diana Campbell Betancourt (Samdani Art Foundation, Dhaka / Dhaka Art Summit). LIVE è una piattaforma per il lavoro basato sul tempo, presentata dalle principali gallerie.

Campbell-Betancourt ha dichiarato: “Per far parte di un movimento, dobbiamo essere commossi, come scrive la teorica femminista Sara Ahmed in Living at Feminist Life (2017). Il programma di quest’anno ha mirato a ispirare una forma fisica di pensiero in cui si possano trovare e sentire soluzioni all’interno del corpo. Esplorando il campo della danza e delle coreografie nel contesto della fiera, gli interventi di artisti provenienti da contesti di ampia portata dall’Argentina alla Cambogia hanno rivelato narrazioni di controllo in architettura, lingua, colonialismo e protesta illuminate attraverso il movimento.”

Frieze Talks è stato affidato alla cura di Lydia Yee (Chief Curator, Whitechapel Gallery) e Matthew McLean (Senior Editor, Frieze Studios). 100 anni dopo la fondazione del Bauhaus, Frieze Talks 2019 ha tratto ispirazione dall’approccio della scuola all’interdisciplinarietà e dalla sua discussione sul rapporto dell’arte con un mondo sociale più ampio.

I punti salienti del programma di quest’anno hanno incluso una tavola rotonda che ha esaminato in modo critico il predominio di Bauhaus nell’immaginazione della scuola d’arte, tra cui Ute Meta Bauer (NTU Singapore) e Kimathi Donkor (UAL) e presieduto da Sam Thorne (direttore di Nottingham Contemporary), e una conversazione sulla performance – un’altra area chiave di innovazione per il Bauhaus – con Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė e Lina Lapelytė, la squadra responsabile del Golden Lion Pavilion lituano vincitore alla Biennale di Venezia di quest’anno. Il vertice curatoriale di quest’anno è ritornato con il titolo “It Belongs to Me! Curation, Culture, Censorship and the Resurgent Far Right’, Austria, Brasile, Turchia e oltre.