Fuori di Mario Martone

Unica opera italiana in Concorso al Festival di Cannes 2025, Fuori è il film di Mario Martone che racconta Goliarda Sapienza, la celebre scrittrice di L’arte della gioia, romanzo che nessuno voleva pubblicare, uscito postumo per iniziativa del marito Angelo Pellegrino. Non film biografico, Fuori è il racconto di uno spaccato della vita di Sapienza, ambientato a Roma nell’estate del 1980, quando la scrittrice è appena uscita dal carcere per aver rubato e rivenduto i gioielli di un’amica. In carcere Goliarda (Valeria Golino) conosce e fa amicizia con due giovani detenute, Roberta (Matilda De Angelis) e Barbara (una bravissima Elodie): un incontro che diventa un’occasione di rinascita. Uscita dal carcere Goliarda continua a frequentare Roberta, attivista politica e spirito irrequieto, e tra loro nasce un rapporto profondo, impossibile da comprendere da fuori, che spinge la scrittrice a rimettere mano alle sue parole per raccontarsi e ritrovarsi.

Con Fuori Mario Martone realizza un film che è un racconto di vita e libertà paradossalmente scoperta tra le mura del carcere, un viaggio toccante, delicato e profondo nell’amicizia tra due donne. Un film di una bellezza struggente, umano e ammantato di un senso di mistero che ben restituisce la figura di Sapienza, che abbraccia le sue protagoniste – Valeria Golino e Matilda De Angelis sono entrambe straordinarie – concentrandosi sul dentro di queste due donne e lasciando che il fuori emerga da dettagli di contorno inquadrati di sfuggita ma per niente secondari. A impreziosire il tutto la fotografia di Paolo Carnera, calda come l’estate romana che mette in scena, vibrante nel suo essere essenziale. Accolto alla premiere a Cannes da 7 minuti di applausi, Fuori è al cinema dal 22 maggio.

Titolo originale: Fuori

Regia: Mario Martone

Sceneggiatura: Mario Martone, Ippolita Di Majo

Genere: Drammatico, Biografico

Cast: Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Stefano Dionisi, Antonio Gherardi

Durata: 117 minuti

Paese: Italia, Francia

Data di uscita: 22 maggio 2025

Distribuzione: 01 Distribution