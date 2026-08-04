Fuoricinema torna a BAM – Biblioteca degli Alberi Milano

Il conto alla rovescia è iniziato: dall’11 al 13 settembre 2026 torna Fuoricinema, l’appuntamento che continua a vivere nei prati di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano e degli IBM Studios Milano come una piazza aperta di incontro tra cinema, cultura, attualità e partecipazione.



Prodotto da Fuoricinema, Anteo, Associazione Visione Milano e Corriere della Sera, il festival rinnova la propria vocazione a essere un luogo di confronto gratuito e accessibile, dove artisti, protagonisti della cultura e cittadini si incontrano per riflettere insieme sui grandi temi del nostro tempo.



Nato nel 2016 da un’idea di Cristiana Mainardi e Cristiana Capotondi, Fuoricinema continua a essere guidato da una direzione artistica composta anche da Lionello Cerri, Gino e Michele, Gabriele Salvatores, Mauro Pagani, Silvia Posa e Paolo Baldini, con l’obiettivo di costruire, attraverso il linguaggio del cinema e delle arti, uno spazio di dialogo capace di coinvolgere pubblici diversi.



Anche per l’edizione 2026, il sostegno di BPER, main sponsor del festival, accompagna Fuoricinema nel suo percorso di promozione della cultura, del dialogo e della partecipazione, contribuendo alla realizzazione di un programma che mette al centro il cinema come strumento di incontro e riflessione condivisa.



Anche quest’anno il filo conduttore sarà quello dei diritti umani, civili e sociali, raccontati attraverso il cinema, la musica, la letteratura, l’attualità e lo spettacolo. Un programma che intreccerà anteprime, incontri, testimonianze, momenti musicali e occasioni di intrattenimento, confermando la volontà del festival di affrontare temi complessi con uno sguardo aperto, plurale e partecipato.



In attesa del programma completo degli incontri e dei film in anteprima, Fuoricinema annuncia alcune anticipazioni.



Dio ride, il nuovo film di Giovanni Veronesi presentato fuori concorso alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia, chiuderà l’undicesima edizione di Fuoricinema, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e diPierfrancesco Favino, Silvio Orlando e Paolo Rossi, anche protagonisti di un incontro con il pubblico del festival.



Ambientato nel cuore del Seicento e liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, il racconto mette al centro la libertà e il rapporto tra l’uomo e il potere attraverso la storia di un frate che, con la forza della sua umanità, cambia la vita delle persone che incontra.

Con Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi nel ruolo di Papa Innocenzo X.



Il film è scritto da Giovanni Veronesi, Nicola Baldoni, Gianluca Bernardini, Nicola Deorsola con la collaborazione di Paolo Portone e Jean Jacques Ilunga.

Dio ride è una produzione Indiana Production – una società VUELTA, Piperfilm e Ogi Film in collaborazione con Netflix ed è prodotto da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen e Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production, prodotto da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm.

L’opera è stata realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura

Realizzato con il contributo del PR FESR Toscana del 2021-2027 – bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – anno 2024

Il film uscirà nelle sale il 29 ottobre distribuito da PiperFilm.



SINOSSI: Nel cuore del ‘600 c’è un uomo che parla di Dio come nessuno aveva fatto prima di lui: è Frate Leopoldo da Casamacchia. Mentre la Chiesa predica in latino, Fra Leopoldo racconta il Vangelo con una gioia contagiosa portando, a chi lo ascolta, sollievo e speranza. Parla di un Dio vicino agli uomini capace anche di ridere insieme a loro. Il suo messaggio si diffonde di villaggio in villaggio, conquistando il cuore di migliaia di persone che iniziano a seguirlo ovunque, mentre le chiese si svuotano. Quel clamore arriva fino a Roma e l’eco di quella voce ha un suono pericoloso per chi ormai governa attraverso la paura; il Papa decide di affidare il caso al cardinale Maculani, il più autorevole inquisitore del suo tempo. Quello che nasce come un processo si trasforma in un confronto inatteso, destinato a mettere in discussione convinzioni che sembravano incrollabili. Mentre il destino di Leopoldo sembra ormai segnato, quello di Maculani e di chi come lui è stato colto dal dubbio prendono direzioni inattese. Perché si può spegnere una voce ma non ciò che quella voce ha lasciato negli altri.



Grande spazio anche alla musica con un incontro che vedrà protagonisti Tosca e Mauro Pagani, in un dialogo a partire dall’ultimo progetto discografico della cantautrice, Feminae, un album di inediti, adattamenti e collaborazioni dedicato al femminile, pensato come spazio di creazione, identità e libertà.



Tra i protagonisti dell’undicesima edizione un artista che si muove tra grande e piccolo schermo, calcando i palchi di tutta Italia: Fuoricinema accoglierà tra i suoi ospiti lo stand-up comedian Max Angioni.



Ad aprire il percorso dedicato ai temi ambientali sarà l’intervento di Viola Follini, Senior Manager – Urban Nature presso C40 Cities, dove lavora con città di tutto il mondo per rendere gli ambienti urbani più verdi, sani, resilienti e inclusivi. Il suo intervento esplorerà il legame tra natura, città e diritti, partendo dal ruolo che gli spazi verdi possono avere sul benessere mentale e sulla qualità della vita, per invitare a riflettere su una domanda forse meno scontata: che posto ha la natura quando parliamo di diritti? Un viaggio attraverso il rapporto tra natura, salute e giustizia, per guardare alle nostre città e al nostro futuro da una prospettiva diversa.



A seguire, Fuoricinema realizzerà, in collaborazione con Greenpeace Italia, un panel dedicato alle grandi sfide ambientali e al rapporto tra diritti, sostenibilità e responsabilità collettiva. Sul palco la direttora di Greenpeace Italia Chiara Campione, l’attrice Cristiana Capotondi e l’attore Edoardo Purgatori.

Ad arricchire questo percorso di riflessione, sarà proiettato in Anteo Palazzo del Cinema How to Change the World (2015) di Jerry Rothwell. Un documentario di straordinario valore cinematografico che, attraverso un prezioso lavoro sui materiali d’archivio, racconta la nascita di Greenpeace e restituisce tutta la forza di un movimento che ha cambiato il modo di pensare il rapporto tra attivismo, ambiente e diritti.



A dare voce al racconto di Fuoricinema sarà Lodovica Comello, attrice, conduttrice e autrice, che accompagnerà il pubblico lungo le tre giornate del festival intrecciando i diversi linguaggi che ne definiscono l’identità. La sua presenza rappresenta il fil rouge di un programma in cui cinema, musica, spettacolo, attualità e impegno civile si incontrano.



Ad accompagnare le tre giornate torneranno inoltre i momenti musicali dal vivo affidati alla resident band di Zelig, The Pax – Side of the Moon, che tornano sul palco di Fuoricinema per il secondo anno consecutivo, dando ritmo e continuità agli incontri e alle serate.

La direzione artistica di Fuoricinema dà appuntamento al pubblico l’11, 12 e 13 settembre 2026, per una tre giorni di cinema, parole, musica e festa. Sarà, ancora una volta, un evento all’insegna della cultura per tutti, in una piazza pubblica che da dieci anni è luogo di scambio libero e autentico tra pubblico e artisti.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, per lasciare circolare liberamente pensieri ed emozioni che si generano solo quando si è insieme. Il programma completo dell’undicesima edizione verrà svelato nelle prossime settimane.

Informazioni su fuoricinema.com e spaziocinema.info.