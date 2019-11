“Futuro anteriore” di Martin Amis

Cinque camere da letto distribuite su due piani, di cui tre al primo: la prima è di Giles Coldstream, un borghese alcolizzato ossessionato dai suoi denti (cosa che, pare, abbia caratterizzato anche gran parte della vita dell’autore) con una madre ricoverata in un istituto psichiatrico; la seconda, dell’Onorevole Quentin Villiers e sua moglie Celia Evanston, i padroni di casa: lui uomo di straordinaria bellezza e lei donna dal passato turbolento, mantenuta dalla matrigna; la terza, di Diana Parry e del suo fidanzato Andrew ‘Andy’ Adorno, lei di estrazione non illustre, ma dalle frequentazioni altolocate, grazie al lavoro dei suoi genitori e lui venticinquenne scavezzacollo violento e inquieto, abbandonato dalla madre quando aveva appena due settimane e vissuto di non sempre leciti espedienti. Il secondo piano prevede solo due stanze: una libera ed una occupata da Keith Whitehead, il “nano di corte”.

È proprio in questa elegante villa suburbana nei pressi dell’Hertfordshire, denominata Appleseed Rectory, che si consumerà una tre giorni di (stra)ordinaria follia, tra bagordi alcolici e maratone lisergiche. Ai sei inquilini, inoltre, si uniranno tre americani – Marvell Buzhardt, Skip Marshall e Roxeanne Smith, un trittico dai trascorsi dissoluti – ed una donna di mondo, Lucy Littlejohn.

L’incipit di Futuro anteriore (Dead Babies, 1975) sembra un abbozzo a metà tra i famosi e linceziosi fatti di Villa Diodati, quando Lord Byron vi soggiornò in compagnia di John Polidori, Mary Shelley e Percy Bysshe Shelley nell’estate del 1816 e Il grande freddo (The Big Chill, 1983) di Lawrence Kasdan, spaccato di un’intera generazione sessantottina. In realtà, questo romanzo è una sapiente catabasi, in un Ade dai contorni evanescenti e dallo spazio imploso, in cui spesso la narrazione, proprio grazie all’uso del futurum exactum, rimanda all’anteriorità temporale di alcuni eventi – in particolare il passato dei protagonisti – rispetto al momento del futuro in cui avvengono i fatti.

Diviso in tre Parti, corrispondenti ai tre giorni del finesettimana (Venerdì, Sabato e Domenica), l’opera di Amis si dipana in un ristagno temporal-sospeso in cui, in buona sostanza, non accade quasi nulla rispetto a quanto preventivato, bensì va in scena lo spettacolo pulp, inatteso e tireotossico, d’un tale Johnny, che disseminerà la casa di lugubri ritrovamenti e minacciose missive.

Futuro anteriore è anche una discettazione intellettualistica, nonché tuttora attualissima – sebbene sia ambientato negli anni ’70 -, sulla mortificazione del corpo (lo stesso Keith subisce la discriminazione e le angherie del “branco”); sull’alienazione degli istituti di cura, dove i pazienti non possono che peggiorare, in quanto non c’è nulla in cui identificarsi; sul falso mito dell’amore, poiché concetto superato; sulla violenza come esistenza in atto, connotazione innata, coscienza dell’individualità e forza creativa da sempre appartenuta all’uomo e sull’angoscia del sesso dovuta all’impossibilità, per le nuove troppo precoci e promiscue generazioni, d’introiettare adeguatamente frustrazione, desiderio, gioia, sorpresa… Soprattutto a causa di un’iconografia del desiderio ormai troppo pervasiva, in un susseguirsi smodato d’immagini e sollecitazioni visive, e della separazione delle emozioni dalla carnalità.

In questa visione retrospettiva, fino ai più eroicomici recessi della psiche, tra falsi ricordi, astenia notturna, sesso estinto e tristezza da strada, le rispettive entropie di ciascun personaggio si affastellano “in un patchwork di mattine svanite, pomeriggi perduti e probabili ieri”, sopra i quali incombe l’ombra minacciosa di alcuni tumulti politici da parte dei Concettualisti e una svolta imprevista tra gli Appleseeder.