Il regista scozzese David Mackenzie (Hell or High Water) e lo sceneggiatore Ben Hopkins (Inside) hanno messo insieme un cast carismatico, bello e muscoloso per un thriller adrenalinico godibile dall’inizio alla fine.

Nell’ordine abbiamo: una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale che ha iniziato a ticchettare un conto alla rovescia, un quartiere evacuato, una rapina milionaria in corso. Ogni personaggio entra in scena con una forte personalità da Aaron Taylor-Johnson che interpreta un artificiere, maggiore dell’esercito a Sam Worthington nelle vesti di un impassibile rapinatore.

Presentato in anteprima al Festival di Toronto, è frizzante, accattivante e spassoso.

Fuze è puro intrattenimento. Il regista Mackenzie si è divertito a creare suspense con sequenze cariche di tensione, mentre lo sceneggiatore Hopkins ha scritto una trama in crescendo: apparentemente basilare all’inizio ma poi si evolve gradualmente in qualcosa di più articolato, mettendo in primo piano l’azione. Il pubblico è fin da subito informato che c’è una bomba e c’è una rapina in corso. E la suspense resta tesa per tutta la durata del film colpo di scena dopo colpo di scena.

E funziona nella sua spontaneità senza fronzoli.

Se cercate il film d’autore passate oltre.

Se avete bisogno di sano svago, questo film è per voi.

