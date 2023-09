Spettacolare

Sanguinolenta

Spassosa

Da venerdì 29 settembre arriva su Prime Video la nuova serie televisiva Gen V, spinoff della serie violenta e sarcastica The Boys (3 stagioni disponibili, tratte dai fumetti (2006) di Garth Ennis disegnati da Darick Robertson, trasposti per la TV da Eric Kripke dove supereroi sono superdivi superegoisti, superdotati di poteri ma anche di lati negativi: prima i loro interessi, poi il dovere. Sono in preda al delirio di onnipotenza, non hanno empatia con gli umani che salvano).

Gen V espande l’universo della Godolkin University, il prestigioso college per soli supereroi dove gli studenti si esercitano per diventare una nuova generazione di eroi, preferibilmente con sponsorizzazioni lucrative. Non tutti, però, scelgono la strada della corruzione. Oltre al classico caos universitario, oltre alla ricerca della propria identità e alle feste, questi ragazzi si troveranno ad affrontare situazioni letteralmente esplosive. Mentre si contendono popolarità e buoni voti, è chiaro che la posta in gioco è molto più alta quando sono coinvolti dei super poteri. Quando il gruppo di giovani dai poteri soprannaturali scopre che qualcosa di più grande e sinistro sta succedendo a scuola, saranno messi alla prova: sceglieranno di diventare gli eroi o i cattivi delle loro storie?

Creata da Craig Rosenberg, Evan Goldberg e Eric Kripke, abbiamo visto in anteprima i 3 episodi di Gen V – disponibili da venerdì 29 settembre, seguiti da nuovi episodi ogni settimana fino all’epico finale di stagione di venerdì 3 novembre – e siamo rimasti entusiasti dalla trama folle avvincente, e dai personaggi originali e intriganti, specchio di una società pericolosa e disagiata.

La protagonista è la matricola Marie Moreau (Jaz Sinclair), ha il potere di manipolare e controllare il sangue, mentre la sua compagna di stanza Emma (Lizze Broadway) può rimpicciolirsi tanto quanto una formica. Intorno a loro gravitano le star universitarie.

Il supereroe alfa della Godolkin University è Luke/Golden Boy (Patrick Schwarzenegger) che diventa una torcia umana volante. Al suo fianco c’è la bionda manipolatrice delle menti Cate (Maddie Phillips), le basta sfiorare qualcuno con la mano per far fare tutto ciò che lei desidera. Miglior amico di Luke è Andre (Chance Perdomo), figlio d’arte del famoso supereroe Polarity, con poteri magnetici.

Infine, il personaggio che abbiamo trovato più divertente e affascinante: Jordan (Derek Luh e London Thor) che la capacità di diventare uomo indistruttibile o donna capace di generare esplosioni di energia.

Sono diventati supereroi, non ci sono nati – qualora non aveste visto The Boys o non siate informati sulla serie, non possiamo svelarvi troppo – e hanno insicurezze adolescenziali e attraversano tutti i riti di trasformazione ma passando per fasi soprannaturali.