Girata tra Napoli e Procida, la nuova serie Netflix Generazione 56K – prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e realizzata in collaborazione con The Jackal, gruppo Ciaopeople – è una chicca da non perdere.

Gli 8 episodi, circa 20 minuti ciascuno, raccontano il pre e il post avvento di internet.

O meglio, è la storia di quella generazione pre adolescenziale che, sul finire degli anni 90, ha visto l’arrivo dei primi modem 56K (quelli che quando si connettevano a internet emettevano un inconfondibile suono, che i più nostalgici ricordano come melodia) che ti permettevano di far entrare il mondo in casa, ed è la storia di quella stessa generazione che, 20 anni, ora uomini e donne, ha la possibilità di sbattere fuori quel mondo, bloccandoti sui social o spegnendo il cellulare.

Basata su un’idea originale di Francesco Ebbasta e da lui scritta insieme a Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini, che ne è anche head writer. Dietro la macchina da presa dei primi 4 episodi Francesco Ebbasta, mentre Alessio Maria Federici firma la regia dei restanti 4.

“Nasce come idea di un romanzo prima che mi accorgessi di non essere in grado di non scrivere un romanzo – racconta Francesco Ebbasta – Per la precisione il progetto mi è venuto in mente durante l’estate, ero a un matrimonio e in un momento intimo, serale, chiacchiero con lo sposo che, brillo, mi dice “io sono felice di aver scelto mia moglie, è la mia persona, però ‘sto fatto’ che siamo nati nello stesso paesino qualche dubbio me lo fa venire” perché forse non l’ho incontrata la mia vera persona… Dubbio rientrato perché stanno ancora insieme e hanno un figlio. Ho voluto realizzarla a cavallo tra prima e dopo internet, che ha stravolto amore, relazioni, lavoro, offrendo infinite possibilità tra cui scegliere. I protagonisti oltre a questo hanno anche la paura di perdere qualcosa. Generazione 56K è un viaggio tra due epoche che parla anche di questo. I protagonisti cercano qualcosa di genuino, ritrovare qualcosa di semplice, quello che davvero li fa stare bene”.

Al centro della storia Daniel e Matilda, che si conoscono da giovanissimi e s’innamorano da adulti, e che, insieme agli amici di sempre, Luca e Sandro, sono il simbolo della Generazione del Modem 56K . Daniel e Matilda vivono una relazione che rivoluzionerà il loro mondo e li costringerà a fare i conti con il passato e quella parte più pura e vera di se stessi che, in modi opposti, hanno dimenticato. Tutti gli episodi della serie intrecciano

costantemente due linee temporali, due punti di vista, due fasi della stessa storia d’amore e di amicizia che parte nel 1998 e continua fino ai giorni nostri.

Davide Orsini: abbiamo parlato con Francesco e siamo partiti dal personaggio di Daniel che ha intorno un mare di possibilità, ma cerca qualcosa.Gli abbiamo messo sulla trada Matilde che crede di aver capito cosa vuole e desidera. L’incontro con il passato mette tutto in discussione. Entrambi hanno bisogno di recuperare quella scintilla di genuinità.

“Comunque Generazione 56k è una storia d’amore – dice il regista -. C’è l’inseguirsi dei due protagonisti Daniel e Matilda e altre storie dei loro amici: ogni personaggio mette sul tavolo problemi, domande e riflessioni contemporanee: sei davvero felice del tuo matrimonio perfetto? Perché ti spaventa così tanto avere un figlio? Hai mai avuto paura di incontrare una persona che hai frequentato solo sui social? E se semplicemente ti andasse bene così, a distanza? Ogni personaggio, con il suo punto di vista, tende a smantellare, in chiave comedy o drama, gli stereotipi relazionali con cui siamo cresciuti”.

Dal 1 Luglio su Netflix.