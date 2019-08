Nel 2013 la regista Laura Chiossone ha debuttato con un piccolo grande film indipendente, di rara dolcezza e accorta armonia: Tra cinque minuti in scena.



Il suo secondo lungometraggio è una commedia buffa, diversa in tutto rispetto al suo debutto dai toni drammatici. Genitori quasi perfetti racconta, con toni vivaci, un momento preciso dell’essere genitori: la difficoltà di organizzare la perfetta festa di compleanno del proprio figlio.



Simona (Anna Foglietta) è una mamma single alle prese con i preparativi per l’ottavo compleanno di suo figlio Filippo. Palloncini, cannucce, bicchierini, torta, inviti, striscioni e una festa in maschera. Al campanello suonano i suoi compagni di classe, accompagnati dai genitori. Lo stress palpabile di Simone, mascherato da un sorriso a 32 denti, non è aiutato da un bambino pestifero, da una coppia di genitori perfetti, da consigli non richiesti, dall’animatrice che non arriva …

Quando tutto sembra filare come dovrebbe, arrivano le variabili imprevedibili e la festa prende una piega inaspettata.

Con la sceneggiatura di Renata Ciaravino e Gabriele Scotti, la regista, con garbata competenza, riesce a portare a casa un ottimo risultato, mescolando l’ umorismo con la vita vera. Ad appoggiare il lavoro della regista c’è senza dubbio un cast di attori che riesce a coniugare comicità e brio. I figli altro non sono che il riflesso o meglio il frutto dei loro genitori, conseguenza dell’educazione trasmessa, nel male e nel bene.