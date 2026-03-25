Ghost School di Seemab Gul in Concorso Lungometraggi al FESCAAAL 2026

Dopo la premiere mondiale al 50° Toronto International Film Festival e dopo la presentazione al 76° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, Ghost School, esordio alla regia di un lungometraggio per la pakistana Seemab Gul, ha debuttato in Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo al FESCAAAL 2026.

Tra realismo magico e puntuale analisi sociale, Ghost School, ambientato in un villaggio del Pakistan, racconta la storia della piccola Rabia che, al primo giorno di ripresa degli studi dopo le vacanze, scopre che la sua scuola è stata chiusa per la presunta presenza di un jinn che si sarebbe impossessato dell’unico maestro infestando l’edificio. Mentre gli altri studenti prendono la notizia come un’occasione per prolungare le vacanze, Rabia non si dà pace, specie perché le spiegazioni degli adulti non la convincono. Così la ragazzina inizia una personale “battaglia” per andare a fondo della questione, spostandosi per il villaggio in cerca di risposte e con la speranza di riuscire a far riaprire la scuola.

Ghost School è un film prezioso, una testimonianza necessaria che fa luce sul sistema scolastico e sulla corruzione politica pakistana attraverso gli occhi di una bambina, con una narrazione e un punto di vista che rendono l’opera di Seemab Gul perfetta anche per un pubblico di giovanissimi. Al centro della storia riflessioni scottanti come l’accesso limitato – quando non proprio negato – all’istruzione alla popolazione, specie quella femminile, con un sistema politico corrotto che ha fatto dell’educazione un privilegio, un meccanismo da sfruttare.

Il percorso di Rabia, raccontato con un ritmo perfetto per questa storia e fotografato in maniera suggestiva, fa luce su temi quali lo scontro tra superstizione e verità, limitazione delle libertà e negazione dei diritti fondamentali, emancipazione femminile e divario sociale. Il focus sul sovrannaturale, rievocato sin dal titolo, e sull’elemento “magico” resta volutamente ambiguo, un elemento quasi fiabesco che si scontra con la realtà radicata e concreta di quello che si scopre essere il fenomeno delle ghost school in Pakistan. Sul finale, Gul lascia noi che guardiamo e la sua protagonista con un messaggio chiaro sulla necessità di portare avanti le proprie battaglie con determinazione anche quando ciò che ci circonda sono ostacoli che paiono insormontabili. Ghost School è disponibile in streaming su Mymovies nella selezione dedicata al 35° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina.