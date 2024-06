Il Comitato provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia con la partecipazione della Società di Studi Fiumani organizza mercoledì 19 giugno alle ore 18:00 presso la Casa del Ricordo (via di San Teodoro, 72 – Roma ) la presentazione del libro Gianna Gissi. Un’istriana al cinema a cura di Alessandro Cuk (Alcione, Treviso 2021).

Critico cinematografico e vicepresidente nazionale dell’ANVGD e del Cinit Cineforum Italiano, Cuk ha realizzato questa monografia per far conoscere Gianna Gissi, nata a Pola nel 1943, ben presto esule e diventata una delle costumiste più importanti del cinema italiano. Tale pubblicazione parte dalle radici istriane della Gissi per poi percorrere tutta la sua carriera anche con una ricca riproduzione di immagini e di bozzetti e disegni originali realizzati per i suoi costumi, indossati da attori del calibro di Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Monica Vitti, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Gerard Depardieu e Gian Maria Volontè.L’incontro sarà introdotto e coordinato da Donatella Schürzel (Presidente dell’ANVGD Roma ), Marino Micich (Segretario generale della Società di Studi Fiumani) porterà un saluto introduttivo e quindi interverranno Alessandro Cuk (curatore dell’opera), Gianna Gissi stessa, lo scenografo Lorenzo Baraldi e la giornalista Donatella Papi.