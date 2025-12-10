Dopo il Premio Speciale della Giuria – Cine+ e il Pardo per la migliore interpretazione femminile ad Aurora Quattrocchi al 78° Festival di Locarno, Gioia Mia primo film diretto da Margherita Spampinato, anche sceneggiatrice, arriva al cinema aggiudicandosi meritatamente anche la designazione di “Film della Critica” da parte del SNCCI e il Cinematografo Award per la miglior opera prima.

Nico (Marco Fiore, Ho visto un re) è un ragazzino che sta lasciando l’infanzia per l’adolescenza. La sua baby sitter Violetta (Camille Dugay) sta per sposarsi e andare a vivere a Parigi; e per Nico è un dramma, equivale a considerarla oramai morta perché non la rivedrà mai più. Ma la madre di Nico non può badare a lui durante l’estate e lo manda in Sicilia da una zia paterna, Gela (Aurora Quattrocchi). “Mi hai spedito del Medio Evo” le dirà al telefono il figlio. Mentre Gela fiera, brusca e integerrima, con folclore e tradizioni, tiene testa ai suoi capricci insegnandoli a stirare, cucinare, giocare a carte e nascondendogli spesso il cellulare con giochi dai suoni molesti. Nico e anche Gela devono rassegnarsi a trascorrere un’estate tra ragione e religione e superstizione, tra velocità e lentezza. Eppure pian piano, nasce un legame profondo di cui entrambi non sapevano di avere bisogno.

Gioia Mia è un racconto di formazione sui sentimenti, e sulla loro percezione, sui legami che si ha o che si ricorda di aver avuto, dove due mondi si incontrano, provano a dialogare, e cercano di convivere per quieto vivere. Margherita Spampinato ha realizzato un film a tratti tenero e a tratti malinconico, dal ritmo spigliato con un vivace equilibrio tra due punti di vista, riuscendo a cogliere e rappresentare la sagacia dell’anziana e la razionalità del ragazzino. L’emotività di questa storia è merito anche ai personaggi potenti ben scritti, mai stereotipati, e soprattutto interpretati con personalità di toni e sguardi.