Giorgio Diritti al Modernissimo di Bologna per presentare “Lubo”

Domenica 25 e lunedì 26 febbraio, sempre alle 17,45, il regista Giorgio Diritti sarà al Modernissimo di Bologna per presentare il suo nuovo film “Lubo” proiettato in anteprima nel settembre scorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film è ambientato in Svizzera prima e durante la seconda guerra mondiale. Lubo (Franz Rogowski) è un artista di strada che viene arruolato di forza nell’esercito elvetico. Mentre è sotto le armi i suoi tre figli vengono prelevati per essere “rieducati”, e la moglie rimane uccisa nel tentativo di impedirne il sequestro. Liberamente ispirato al romanzo Il seminatore di Mario Cavatore, che ripercorre i soprusi di cui furono vittima gli “zingari bianchi” di etnia Jenisch, il film di Diritti è una riflessione, quanto mai attuale, sulla paura del

diverso e sulle sue drammatiche conseguenze.