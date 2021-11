Con un saggio sul film “The Social Dilemma” di Jeff Orlowski Giulia Garufi, alunna del Liceo classico dell’ I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” di S.Teresa di Riva (ME) si è aggiudicata il 1° premio per la sezione studenti delle scuole superiori partecipando alla 3.a edizione del Concorso Nazionale “Lino Miccichè per la critica cinematografica” indetto dal Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici, Gruppo Emilia Romagna – Marche.

La sua classe ha seguito, durante l’a. s. ‘20-‘21, il progetto “Ciak si scrive! Critica cinematografica” per l’attività del P.C.T.O. coordinato dal Cinit – Cineforum Italiano; tutor esterno è stato il presidente del Cinit, Massimo Caminiti, che si è avvalso della collaborazione di Fabrizio Sergi per la parte tecnica e degli interventi di esperti del settore come Marco Vanelli e Massimo Nardin.

Molto soddisfatte e orgogliose del riconoscimento la tutor interna della classe, prof.ssa Patrizia Itri, la dirigente del precedente anno scolastico, prof.ssa Carmela Maria Lipari, e dell’attuale, prof.ssa Manuela Raneri: l’attribuzione del 3° premio a Marco Raspante dello stesso Istituto, per il saggio su “Malcom & Marie” di Sam Levinson è un ulteriore elemento a supporto del livello di eccellenza raggiunto dagli studenti del Liceo classico dell’ I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” di S.Teresa di Riva (ME).

I compagni di classe di Giulia e i due tutor del progetto PCTO hanno festeggiato il premio, all’arrivo ufficiale dell’attestato, con una piccola cerimonia e foto ricordo.

La giuria del premio, composta da Pedro Armocida, Luisa Ceretto, Andrea Miccichè, Francesco Miccichè, Franco Montini, Paola Olivieri, Bruno Torri, ha proclamato i vincitori in occasione della serata conclusiva della 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.

Per prendere visione degli elaborati dei compagni di classe di Giulia Garufi che hanno partecipato al premio Miccicchè cliccare qui.