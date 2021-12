Al Teatro Comunale Quirino De Giorgio nel Borgo Storico di Vigonza (PD), domenica 5 Dicembre alle ore 18,30 per il programma #TEMPOPRESENTE 2021-22 – Scena Contemporanea (curato da Cristina Palumbo per Echidna Associazione Culturale), andrà in scena Giuliana Musso con lo spettacolo “Mio Eroe”, la guerra contemporanea nelle voci di madri di militari caduti in Afghanistan.

A Giuliana Musso, nel ventennale della sua carriera, è andato il Premio della Critica 2021 assegnato dall’ANCT (Associazione Nazionale Critici di Teatro) con la seguente motivazione: “artista carismatica, originale, acuta, eversiva, cresciuta nel solco della Commedia dell’arte, capace di straordinaria intensità, intelligenza, empatia”.

“Mio Eroe” (2016), è un monologo vincitore del Premio Cassino Off 2017. Il tema generale è la guerra contemporanea, il soggetto è ispirato alla biografia di alcuni dei53 militari italiani caduti in Afghanistan durante la missione ISAF (2001- 2014), la voce è quella delle loro madri. “Le madri testimoniano la vita dei figli che non ci sono più, ne ridisegnano il carattere, il comportamento, gli ideali. Costruiscono un altare di memorie personali che trabocca di amore per la vita. Cercano parole e gesti per dare un senso al loro inconsolabile lutto ma anche all’esperienza della morte in guerra, in tempo di pace. In “Mio Eroe”, la voce stigmatizzata della madre esce dagli stereotipi, e si pone interrogativi puntuali sulla logica della guerra, sull’origine della violenza come sistema di soluzione dei conflitti, sul mito dell’eroe e sulla sacralità della vita umana. In queste testimonianze femminili il tema della pace e il tema della maternità risuonano per quello che ancora sono: pubblicamente venerati e segretamente dileggiati. Solo alla fine del monologo sarà forse visibile, come una filigrana in controluce, che la voce delle madri piangenti è la voce della razionalità umana”.

Al termine, 15 minuti di conversazione “a caldo” e la possibilità di acquistare alcune copie dei libri di Giuliana Musso, usciti a settembre.

Nel foyer del Teatro, le Botteghe del Borgo esporranno di volta in volta alcune creazioni e azioni artigianali.

