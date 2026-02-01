«Sul viso di Giulio ho visto tutto il male del mondo».

Sono le parole di Paola Deffendi, la madre di Giulio, dopo aver riconosciuto il corpo di suo figlio.

Il 3 febbraio 2016, il corpo di Giulio Regeni viene ritrovato senza vita nei pressi del Cairo.



I segni delle torture sono evidenti e incompatibili con le prime versioni fornite dalle autorità egiziane. Fin dalle prime ore, mentre il corpo parla con chiarezza, iniziano i depistaggi delle autorità egiziane.



Giulio Regeni, nato il 15 gennaio 1988, è uno studioso, un ricercatore che frequenta il Collegio del Mondo

Unito negli Stati Uniti, poi laurea in Arabic e Politics a Leeds, Master in “Development studies” a Cambridge e dal 2014 dottorando a Cambridge. Impara e parla l’arabo. Nel 2015, all’età di 27 anni, si trasferisce al Cairo per condurre una ricerca sui sindacati egiziani, commissionata dall’Università di Cambridge.



Nell’Egitto guidato dal generale Abdel Fattah al-Sisi , il 25 gennaio 2016 Giulio sparisce.

Il 3 febbraio Giulio Regeni viene ritrovato senza vita ai bordi di una strada statale, lontano dal

centro della città.



Iniziano depistaggi da parte delle autorità egiziane, serpeggiano illazioni sull’attività (era una spia?) di Giulio Regeni. In quest’ultimo caso i genitori, sui cui grava un paradossale onere della prova, impiegheranno mesi e mesi per illuminare l’inconfutabile verità: il loro figlio era “solo” un ricercatore.



Al cinema solo il 2, 3 e 4 febbraio 2026 per la prima volta, i genitori, Claudio Regeni e Paola Deffendi ricostruiscono quanto successo in questi 10 anni. Al loro fianco la testimonianza esclusiva di Alessandra Ballerini, l’avvocato che li ha assistiti nella lunga battaglia legale che nel 2023, a distanza di otto anni dalla scomparsa di Giulio, ha portato al processo contro quattro agenti della National Security egiziana.

Iniziato nella primavera del 2024, il processo andrà a sentenza entro la fine del 2026.

https://www.la7.it/propagandalive/video/caso-regeni-i-genitori-a-propaganda-live-vogliamo-che-inizi-un-processo-in-italia-24-03-2023-477468

Giulio Regeni – Tutto il male del mondo è un documentario sobrio e schietto che spezza il cuore, angosciante.

La scomparsa e la morte di Giulio Regeni segnano l’inizio di una vicenda che supera subito la dimensione privata e diventa un caso politico, giudiziario e diplomatico internazionale, aprendo una lunga battaglia per la verità.



Il regista e documentarista Simone Manetti, con la sceneggiatura di Emanuele Cava e Matteo Billi, procede rispettando e riflettendo il dolore con un linguaggio concreto e lucido che lascia parlare la realtà. Senza essere sensazionalistico o di fredda inchiesta, mantiene l’attenzione costante su Giulio Regeni: è lui al centro della narrazione. Attorno a lui ci sono le voci e i volti di due genitori di ferrea determinazione e la loro avvocato.



Manetti, per ricostruire la scena internazionale e l’operato della politica italiana, ai commenti dei genitori intreccia documenti d’archivio, immagini di repertorio, materiali inediti, il lavoro degli investigatori e della Procura, dichiarazioni avvenute durante il processo.

(Il processo: Iniziato nella primavera del 2024 presso il Tribunale penale di Roma, il processo, interamente ripreso dalle nostre telecamere, si è celebrato nonostante l’assenza dei quattro imputati che, a causa dell’ostruzionismo della autorità egiziane, non sono mai stati raggiunti dalla notifica della loro incriminazione. A sfilare sul banco dei testimoni, tra gli altri, si sono alternati alcuni degli uomini più importanti delle istituzioni italiane che, all’epoca dei fatti, ricoprivano ruoli di governo: da Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio, a Roberto Gentiloni, ex Ministro degli Esteri, da Federica Guidi, ex Ministro dello Sviluppo economico, a Maurizio Massari, ex Ambasciatore italiano in Egitto e Armando Varricchio consigliere diplomatico del presidente del consiglio Renzi. Dopo 27 udienze, 40 testimoni e 17 mesi di processo, il 21 ottobre 2025 il processo è stato sospeso a causa di un’eccezione avanzata dalle difese degli imputati. La sentenza è comunque prevista per il 2026.)