“Gli Anaglifi”, il calendario 2025 della Fabbrica del Vedere, sarà presentato sabato 21 dicembre

Dieci anni fa a Venezia si inaugurava La Fabbrica del Vedere, con l’acquisizione della casa e della collezione di Attilio D’Este in Calle del Forno 3857 a Cannaregio. Qui venne depositato nella sua complessità l’Archivio Carlo Montanaro che allargò e definì (videoteca, biblioteca, emeroteca, memorabilia…) i materiali costantemente arricchiti. Francesco Barasciutti, ebbe l’idea di progettare una serie di calendari fotografando parti omogenee di oggetti custoditi ne La Fabbrica del Vedere. Una serie che si è conclusa con il calendario “MANCAVANO…” del 2024: le foto ed i testi che li corredavano saranno raccolti in una pubblicazione (Sulle tracce della storia della visione ) ad oggi esistente solo in prototipo. Così per il 2025 si apre una nuova serie di calendari dedicati alle immagini bidimensionali che inizia evocando la fotografia dell’800 con una Venezia in 3D. Il calendario Gli Anaglifi corredato degli occhialini necessari per inoltrarsi all’interno della Città Serenissima del passato, sarà presentato sabato 21 dicembre alle ore 18, insieme a materiali bidimensionali di sicuro interesse. La mostra resterà aperta sino al 15 febbraio.

LA FABBRICA DEL VEDERE

Calle del Forno, Cannaregio 3857- 30121 Venezia (di fronte alla fermata del vaporetto Ca d’Oro)

orari di apertura da martedi a domenica dalle 17.00 alle 19.00

resterà chiusa mercoledì 25 dicembre, mercoledì 1 gennaio 2025

da sabato 21 dicembre a sabato 15 febbraio 2025

ingresso libero