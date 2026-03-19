Il nuovo film di Andrea De Sica (I Figli della Notte, Non mi Uccidere) è liberamente ispirato al delitto Casati Stampa (1970), uno dei casi più scandalosi dell’Italia degli anni ‘60. Al centro, una coppia dell’alta società, mondana e disinibita. Il marchese Lelio (Filipp Timi) è uno degli uomini più ricchi del Paese, Elena (Jasmine Trinca) è considerata una delle donne più attraenti e trasgressive. Sono sposati quando si conoscono; ottengono l’annullamento dal tribunale ecclesiastico; si sposano. Ma la loro non è una fiaba d’amore, è un rapporto trasgressivo, ripreso, fotografato, fatto di giochi erotici e… degli occhi degli altri: dove spesso Lelio paga uomini per guardare Elena fare sesso con altri. Ma un gioco è bello quando dura poco, e a un certo punto Elena si spegne. La depressione della donna sconvolge e smaschera Lelio, “un potente” convinto di poter manipolare, comprare, usare tutti a suo piacimento.



Scritto da Gianni Romoli, Silvana Tamma e Andrea De Sica, da un soggetto di Romoli e De Sica, e presentato in anteprima mondiale alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma, dove Jasmine Trinca ha ricevuto il Premio “Monica Vitti” come Miglior Attrice, Gli Occhi degli Altri non è un film totalmente aderente alla cronaca, e va bene così. Questa storia(ccia) traccia la parabola di una coppia vittima della propria ossessione. Non è una sceneggiatura oliata alla perfezione, sorvolando sulla corte, fatta di ennesimi personaggi stereotipati, che popola i festini organizzati da Lelio, c’è uno stacco netto tra l’esuberanza dei due sposi e la crisi disarmata di Elena. Si intuisce verso il finale, in una disperata e tragica sequenza, la stanchezza della donna. Gli Occhi degli Altri vale la visione per Timi e Trinca.