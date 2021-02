Ispirato a persone ed eventi reali, Godfather of Harlem reimmagina la storia del famigerato boss del crimine Bumpy Johnson (Forest Whitaker), che nei primi anni ’60 torna dopo dieci anni di prigione e trova in rovina il quartiere che un tempo governava. Con le strade controllate dalla mafia italiana, Bumpy deve affrontare la famiglia criminale Genovese per riprendere il controllo.

Durante la brutale battaglia, forma un’alleanza con il predicatore radicale Malcolm X (Nigél Thatch) e la loro storia si interseca tra l’ascesa politica di Malcolm, in pieno sconvolgimento sociale, e una guerra di mafia che minaccia di fare a pezzi la città. Godfather of Harlem è una collisione tra la malavita e il movimento per i diritti civili durante uno dei periodi più tumultuosi della storia americana.

Nonostante questa storia sia ispirata a eventi reali, alcuni personaggi, caratterizzazioni, fatti, luoghi e dialoghi sono stati romanzati o inventati per necessità di drammatizzazione. Rispetto a tale approccio narrativo si precisa che qualsiasi somiglianza con nomi, personaggi, storie o fatti realmente esistiti o ancora viventi, è interamente a scopo drammatico e non intende riflettere nessun personaggio, storia, prodotto o entità reale.

Creata e scritta da Chris Brancato e Paul Eckstein ( Narcos ), la serie mescola eventi storici e politici per cercare di raccontare la storia più ampia della giustizia sociale nei primi anni ’60 per gli afroamericani – il gangster Bumpy Johnson (Forest Whitaker), Malcolm X (Nigel Thatch) e Adam Clayton Powell Jr. (Giancarlo Esposito), e come le loro storie si sono incrociate con famosi mafiosi di New York come Vincent “Chin” Gigante (Vincent D’Onofrio), Frank Costello (Paul Sorvino ), Joe Bonanno (Chazz Palminteri) e altri.

La serie, composta da 10 episodi (55′ circa l’uno) sarà disponibile su Disney+ a partire dal 23 febbraio 2021.