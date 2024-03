Dopo aver diretto Godzilla vs. Kong (2021), Adam Wingard torna a dirigere un nuovo scontro tra i due titani del Monsterverse (iniziato nel 2014 con Godzilla, proseguito nel 2017 con Kong: Skull Island, nel 2019 con Godzilla: King of the Monsters).

Quinto film del franchise basato sul personaggio Godzilla di proprietà e creato da TOHO Co., Ltd., sceneggiato da erry Rossio (“Godzilla vs. Kong”, la serie “Pirati dei Caraibi”), Simon Barrett (“You’re Next”) e Jeremy Slater (“Moon Knight”), da una storia di Rossio, Wingard e Barrett, è prevalentemente ambientato nella Terra Cava (loro terra di origine e misteriosa, un mondo interno popolato da creature fantastiche ed enormi, monitorato dagli uomini).

A contrapporsi all’onnipotente Kong e il temibile Godzilla dal centro della terra, dai custodi di antiche energie arriva un SOS, una minaccia primordiale che sta infestando la Terra Cava, potrebbe arrivare in superficie.

Godzilla e Kong – il Nuovo Impero è un videogioco di due ore con una CG invasiva e più prepotente dei mostri stessi. I tanti combattimenti mostri contro mostri alla lunga stancano per una serie di ripetizioni che tolgono l’effetto della suspense.

L’inizio del film è anche buffo, e fa sorridere. Ma quella leggerezza perde poco alla volta disinvoltura, e inizia a tediare.

La componente umana è di repertorio, e annoia presto per un già visto troppe volte in innumerevoli situazioni. Chissà, forse questo giudizio si basa sulla notevole serie televisiva di Apple TV+ Monarch: Legacy of Monsters che ha messo da parte l’azione dei mostri in favore di sviluppi legati ai personaggi umani.