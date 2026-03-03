Rieducare per redimere.

Tommy (Anson Boon, Screen Star Of Tomorrow) è un bullo criminale, fuori controllo, che posta su TikTok video dove si vanta delle sue violente bravate, e che trascorre le nottate in discoteca in balia di alcol e cocaina. Dopo una serata di bagordi viene rapito, si risveglia in una cantina su un materasso messo per terra, con una catena legata a un collo che gli limita i movimenti.

A sorvegliarlo c’è Chris (Stephen Graham), un uomo qualuque di mezza età, capelli (parrucchino) scuri, sguardo placido paterno.

In una casa sperduta tra le strade della campagna inglese, Tommy viene tenuto prigioniero con uno scopo: rimetterlo sulla retta via e farlo diventare un bravo ragazzo. Ad aiutare Chris in questa missione, sempre con ferrea cordialità, ci sono la spettrale moglie Kathryn (Andrea Riseborough) e il figlioletto felicemente inquietante Jonathan (Kit Rakusen). Per ogni comportamento non approvato Tommy viene punito, per ogni buona condotta ottiene un premio. Il programma rieducativo di Tommy prevede che sia costretto a guardare notiziari di morti per guida in stato di sostanze stupefacenti, e i suoi stessi video dove tormenta coetanei o ragazzini.

Jan Komasa, classe 1981, già candidato all’Oscar per il toccante e scioccante Corpus Christi, prende l’arguta sceneggiatura di Bartek Bartosik e Naqqash Khalid, scritta in polacco e ambientata a Varsavia, e la rende il suo primo film in lingua inglese, spostando l’ambientazione nello Yorkshire.

Non sappiamo, ed è anche un pregio di questo thriller psicologico, i motivi che hanno spinto Chris e la sua famiglia a intraprendere questa personale giustizia sociale.

Si intuisce che prima c’è stato qualcun altro prima di Tommy.

Ciò non toglie nulla, anzi, alle riflessioni potenti, sulla distorsione di giustizia, e sugli effetti che può generare su tutti i soggetti, chi la mette in pratica e chi la subisce, sulle responsabilità della società, ad esempio che questo avvincente film dal sinistro sarcasmo si porta dietro.

Komasa ha messo a proprio agio gli attori, dando a loro lo spazio necessario per esibire la loro versatilità in questi ruoli non facili.