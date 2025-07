Gran finale ad Asolo per la chiusura del secondo anno del Percorso Triennale dell’Accademia Duse

Si conclude giovedì 17 e venerdì 18 luglio “I Luoghi dell’Azione”, incontri ed eventi organizzati in collaborazione col Comune di Asolo. La chiusura avverrà con due eventi aperti gratuitamente al pubblico in concomitanza con la conclusione del secondo anno del Percorso Triennale per Registi e Attori della “Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema ed Arti Performative” diretta dal pedagogo e regista internazionale Alessio Nardin.

Il 17 luglio a partire dalle ore 19.00 ci sarà presso gli spazi del Teatro Duse di Asolo Questioning GBV (Gender-Based Violence) – durational performance in forma di studio: un progetto di BASE 9 con gli allievi del II corso dell’Accademia Eleonora Duse, curato da Beatrice Bresolin con Vittoria Caneva. L’accesso alla performance sarà gratuito e libero a partire dalle 19.00 fino alle 21.30.

E sempre partendo dalla visione che vita e scena si debbano toccare, Nardin stesso, il giorno 18 luglio a partire dalle 18.45 presso la loggia Cornaro di Asolo, guiderà una lezione-spettacolo urbana intitolata La Commedia: si tratta di una performance itinerante dove si incroceranno maschere, recitazione, teatro di figura, azione fisica e molto altro per condurre lo spettatore nel mondo artistico delle maschere “dipinto” dai giovani allievi del I corso dell’Accademia Eleonora Duse.

Tali eventi giungono come conclusione del secondo anno di percorso che ha visto oltre trenta allievi confrontarsi e lavorare con alcuni tra i più importanti maestri del teatro internazionale: oltre 15 materie, più di 1600 ore di lezione in questo secondo anno che hanno messo al centro la crescita della persona prima ancora che dell’artista.

“Le performance finali – dice il direttore Nardin – sono la possibilità per questi trenta allievi di condividere con il pubblico ciò che per loro è fondamentale nella loro arte, in questo momento del loro percorso. Il tentativo è provare, per ciascuno di loro, a toccare il limite a cui spingere la propria essenza artistica, qualunque essa sia. È un rischio aperto e condiviso di “essere” in scena e non di “stare”. In tal senso tutti i lavori proposti saranno un breve viaggio nel loro cammino artistico pluriennale. Infine, non mi resta che ringraziare oltre ai docenti tutti i partner di questi eventi, in primis il Comune di Asolo e poi quanti hanno collaborato agli allestimenti “

A luglio proseguiranno le fortunate masterclass internazionali dedicate alle Tecniche Verbali dal 21 al 27.

Le prossime settimane uscirà anche il nuovo bando per il nuovo anno del Percorso Internazionale Triennale per Registi e Attori

Per info sulle masterclass e come accedervi e sul bando del percorso triennale consultare www.accademiaduse.it o scrivere a segreteria@accademiaduse.it