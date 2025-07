Gran finale di Gea.25 a Treviso con spettacoli, mise en lecture ed eventi del Premio Maffioli 

Treviso Contemporary Theater Festival propone dal 4 al 6 luglio un cartellone speciale per la quarta edizione del Premio Giuseppe Bepo Maffioli, tre giornate che si collocano nell’ambito dell’iniziativa Maffioli 100 nata per celebrare l’autore, attore, regista ed eclettico artista nel centenario dalla sua nascita e quarantesimo dalla morte. Al centro, come sempre, il concorso, cresciuto nel tempo fino a divenire un punto di riferimento per le produzioni drammaturgiche contemporanee, ma anche incontri, restituzioni, colazioni performative, letture sceniche e momenti di festa, a onorare il lascito culturale di Maffioli.

Prima tappa di questo viaggio venerdì 4 luglio , dopo i testi del laboratorio di scrittura al Ridotto del Teatro Mario Del Monaco , alle ore 20.00 in teatro si alzerà il sipario del teatro cittadino sulla commedia brillante Cari Piccioni di Livia Bonetti – già menzione speciale al PGBM.23 –, prodotto da ZIA( biglietto di 8€). L’autrice incontrerà il pubblico al termine dello spettacolo, alle ore 21.30 al Ridotto, nuovo appuntamento di “ciacoliAMO”.

Sabato 5 luglio, dopo le “Degustazioni con Bepo” ideate da Davide Strava in collaborazione con Biblio Art, Food & Drink e Musica, alle 18.00 mise en lecture di Cnosso di Eleonora Fedeli testo vincitore della sezione speciale del concorso dedicata agli autori under 35, che viene rappresentato la sul palco del Del Monaco, con la regia di Angelo Callegarin da ragazze e ragazzi della compagnia indipendente del Liceo Canova (costo del biglietto di 3€). In serata, alle 20.00, si alzerà poi il sipario su Mangiare il mondo, di e con Luca Scarlini, che a suo modo rilegge vita, passioni e a poetica di Maffioli (8€). A seguire, nuovo appuntamento con partyAMO, che per l’occasione ospita Ama Supreme con il suo One Queen Show da 11Treviso, tra musica, ironia e cultura drag.

Il festival si concluderà domenica 6 luglio con i testi del laboratorio “drammatizziAMO”, alle 18.00. Alle 20.00 cerimonia ufficiale di premiazione del 4°Premio Giuseppe Bepo Maffioli 2025 e della menzione speciale della Giuria Popolare. Grande attesa, soprattutto, per la mise en lecture de Gli ultimi granelli di sabbia di Federico Malvaldi, vincitore del premio. La lettura scenica vedrà coinvolto il Direttore Artistico del Teatro Stabile del Veneto e presidente della Giuria PGBM.25, Filippo Dini, che dirigerà e affiancherà nella lettura Alex Cendron, Irene Curto, Laura Serena e Davide Strava del Comitato Teatro Treviso.

Biglietti degli spettacoli acquistabili online sul sito del Teatro Stabile del Veneto, mentre per l’acquisto dei carnet speciali è possibile rivolgersi alla biglietteria del Teatro Mario Del Monaco.

