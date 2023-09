Viola Ardone è un’insegnante di latino e italiano che nel 2019 ha pubblicato con Einaudi Il Treno dei Bambini conquistando l’anima dei lettori con le vicende del figlio unico senza padre Amerigo Speranza che nel 1946 dalla povera madre di Napoli viene affidato a una famiglia del Centro Italia per consentirgli una vita migliore. Nel 2021 – sempre con Einaudi – è uscito in Libreria Oliva Denaro storia di una appassionata 15enne siciliana che si ribella a un abuso e all’imposizione sociale che vorrebbe opprimere la sua vita con un destino già scritto; la sua storia illumina il ricordo di Franca Viola (prima donna in Italia a opporsi al matrimonio riparatore dopo aver subito una violenza sessuale).

Viola Ardone ha il viso gentile di chi ascolta e la voce grintosa del narratore che si innamora delle sue storie.

Due qualità rare che traspirano dalle parole travolgenti dei suoi romanzi.

È appena uscito il suo ultimo romanzo Grande Meraviglia (Einaudi 2023) che va a completare un’ideale trilogia del Novecento.

Ambientato tra il 1982 e il 2019 passando per il 1989, è un romanzo politico sulla chiusura dei manicomi, è una storia d’amore tra genitori e figli, è una canzone di libertà, sinonimo di esistenza.

“Il mezzomondo è la casa dei matti. Stamattina è arrivata una Nuova e le ho dovuto spiegare tutto daccapo: in principio c’è Colavolpe, poi Lampadina, poi gli infermieri, poi i sorveglianti, poi nulla, nulla, nulla, poi sempre nulla. E infine i matti.

Vuoi sapere perché mi chiamo Elba? È il nome di un grande fiume del Nord che passa per la Germania, me lo ha dato la mia Mutti, che in tedesco significa mamma. Lo sai tu dov’è la Germania sulla carta geografica? Ce ne sono due: una gialla e una arancione. La mia Mutti veniva da quella arancione, che però adesso è tutta chiusa dentro al comunismo. Ci hanno fatto un muro intorno, proprio come qui al mezzomondo, nessuno può entrare o può uscire, solo i fiumi scorrono liberi, perché non li si può fermare. Il fiume che porta il mio nome attraversa la Germania arancione e si getta nel Mare del Nord. Tutti i fiumi arrivano al mare, diceva la Mutti.”