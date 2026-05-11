Grande successo per la Prima edizione del Fiumefreddo Movie Fest

Termina la prima edizione del Fiumefreddo Movie Fest, il festival di Cortometraggi promosso dall’ I.C. “G. Verga” di Fiumefreddo di Sicilia. L’evento, che si è svolto l’8 e il 9 maggio, ha ospitato esperti del panorama cinematografico, i quali hanno coinvolto ed entusiasmato gli studenti dell’istituto.

“È stata un’esperienza che ripeteremo sicuramente – ha dichiarato la dirigente, Rosita Alberti – aver portato il cinema all’interno della scuola, così come facciamo da diversi anni, è un motivo di crescita per tutti i nostri studenti, ma anche per i nostri docenti. Ringrazio tutti gli esperti per il loro prezioso contributo e tutto il personale scolastico per aver lavorato alla realizzazione di questa manifestazione”.

Una prima edizione voluta fortemente anche del direttore artistico, Enrico Pulvirenti, docente e collaboratore della Cineteca di Bologna: “Si conclude la prima edizione del Fiumefreddo Movie Fest 2026 con la consapevolezza di aver acceso un nuovo spazio di incontro dedicato al cinema, ai linguaggi contemporanei e al dialogo culturale. In questi giorni abbiamo visto opere, ascoltato storie, condiviso emozioni e costruito relazioni che vanno oltre lo schermo. Questa prima edizione rappresenta l’inizio di un percorso che vuole crescere nel tempo, mantenendo al centro qualità artistica, attenzione ai nuovi talenti e legame con il territorio. Portiamo con noi l’entusiasmo di questi giorni e l’energia di una comunità che ha partecipato con passione”.

Il primo incontro della manifestazione è stato affidato a Lorenzo Muscoso, regista ed esperto CIPS che ha intrattenuto i ragazzi su “Chaplin: l’invenzione di un sogno in bianco e nero”. “Studiare il cinema all’interno delle scuole è molto importante – ha detto Muscoso – per far maturare nei ragazzi una capacità di lettura filmica e di decodifica delle nozioni che spesso i libri non sono in grado di fornire”. Nel corso dell’anno scolastico, infatti, i ragazzi dell’istituto Verga sono stati preparati con dei corsi di formazione tenuti da professionisti del settore.

Ad aprire la seconda giornata della kermesse Giancarlo Zappoli, critico cinematografico, direttore responsabile di MYmovies.it, presidente nazionale del Centro Studi Cinematografici ha interessato i ragazzi con un excursus su un classico senza tempo, “Le avventure di Pinocchio” raffrontando il testo con varie interpretazioni cinematografiche.

“I cortometraggi scolastici sono spesso il primo luogo in cui nasce uno sguardo autentico sul mondo – ha sottolineato Zappoli – Dare spazio ai giovani autori significa investire nella creatività, nella libertà espressiva e nel futuro del cinema”.

A condurre la serata finale al Multisala Macherione di Fiumefreddo il giornalista Luigi D’Angelo e la studentessa dell’istituto Verga, Maria Luisa Millauro. Un momento molto emozionante della serata è stata la proiezione del cortometraggio Il vagabondo di Charlie Chaplin (1916), accompagnato dal vivo dalle studentesse e dagli studenti della classe di potenziamento pianoforte, guidati dal professor Mattia Lo Scalzo.

Una serata intensa che ha visto 7 corti vincitori realizzati da scuole di tutta Italia.

I premiati sono stati:

Premio “Fiumara” al miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di Primo Grado all’I.C. “F. De Roberto” di Zafferana Etnea con il corto “Il prezzo dell’amicizia” ;

al miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di Primo Grado all’I.C. “F. De Roberto” di Zafferana Etnea con il corto ; Premio “Torre Rossa” al miglior cortometraggio delle Scuole Primarie all’I.C. n.7 “Enzo Drago” di Messina con il corto “Pizza di Cultura” ;

al miglior cortometraggio delle Scuole Primarie all’I.C. n.7 “Enzo Drago” di Messina con il corto ; Premio Speciale “Sguardi nascosti” al miglior cortometraggio ispirato al tema dell’edizione dell’I.C. “Majano – Forgaria” di Buja (UD) con il corto “Tra le nuvole”;

al miglior cortometraggio ispirato al tema dell’edizione dell’I.C. “Majano – Forgaria” di Buja (UD) con il corto Premio “Giovanni Verga” al personaggio meglio rappresentato all’I.O.S. “Angelo Musco” di Catania con il corto “La paura nei miei occhi”;

al personaggio meglio rappresentato all’I.O.S. “Angelo Musco” di Catania con il corto Premio “Castello degli Schiavi” alla migliore produzione all’istituto all’I.C. “Giudice Rosario Livatino” di Roccalumera (ME) con il corto “ Roccalumera… Il nostro paese raccontato da noi”;

alla migliore produzione all’istituto all’I.C. “Giudice Rosario Livatino” di Roccalumera (ME) con il corto “ Menzione Speciale “Occhio Critico” assegnata dal Presidente di Giuria all’l’I.C. “P.N. Vaccina – G. Lotti – Della Vittoria” con il corto “Veleno a ricreazione”;

assegnata dal Presidente di Giuria all’l’I.C. “P.N. Vaccina – G. Lotti – Della Vittoria” con il corto Menzione Speciale “Voce dei Giovani” assegnata dalla Giuria degli Studenti del laboratorio di Critica e Analisi del Film della scuola primaria all’I.C. n.7 “Enzo Drago” di Messina con il corto “La banda del bosco”.

A premiare le scuole una giuria formata da esperti: la dirigente Rosita Alberti, il direttore di MyMovies.it, Giancarlo Zappoli, il presidente nazionale del Cinit – Cineforum Italiano, Massimo Caminiti, il presidente del Cinecircolo “Agorà” di Giarre, Aldo Rompineve, il presidente regionale del Centro Studi Ignazio Vasta, la Social Media Manager, Simona Zappalà e il videomaker Totò Pellegrino.