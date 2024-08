Sono stati in 10.000 a sfidare il caldo torrido del pomeriggio trapanese, in fila, già dalle 15, per assistere al GREEN VALLEY POP FEST, per la prima volta a Trapani. Il festival che promuove la cultura dell’ambiente attraverso la musica, ha letteralmente inondato la centralissima Piazza Vittorio Emanuele. Dalle ore 17 alle 3 di notte musica no stop sul palco della Green Arena, sul quale si sono alternati oltre 30 artisti. Artisti locali come Biancamare, Chiara Accardi e i partecipanti del contest dedicato agli artisti emergenti, hanno scaldato il palco per la line up principale che a partire dalle 20 circa ha visto alternarsi Alessandra Amoroso (attesissima), Irama, Tony Effe, Ernia, Sophie And The Giants, Michelangelo, Petit, Sarah Toscano, Leo Gassman, Elmatadormc7, Axell, Berna, Cioffi, DoDoJ, Iveza. Da mezzanotte alle 3 spazio poi ai dj set firmati da Il Pagante, Simonterizzo, Hugel, Merk & Kremont e Kamelia.

Un pubblico arrivato da tutta la Sicilia con la soddisfazione di organizzatori e amministrazione comunale. «Siamo davvero soddisfatti di come Trapani e non solo abbiano positivamente accolto questo evento poiché – hanno dichiarato il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’Assessore agli eventi Emanuele Barbara – Da troppi anni si sentiva il bisogno di tornare a realizzare una manifestazione del genere in città. Grazie a chi ha creduto nel nostro territorio, organizzatori in primis, che con professionalità e dedizione sono riusciti a rendere la Green Arena una vera e propria osasi di felicità. A questo punto, raccogliendo le voci provenienti dalla piazza non ci resta che dare appuntamento al prossimo anno, con la consapevolezza di poter fare ancora meglio».

Non era scontato che la città fosse pronta ad accogliere una macchina di tali dimensioni, una cosa inedita per Trapani. E invece prova superata per tutti. Tempestivo il ripristino della piazza il giorno successivo. L’ambiente ringrazia.

Guarda la gallery (fonte foto: ufficio stampa).