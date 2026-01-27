Ci vorrebbe più Gerard Butler al cinema. Non risolverebbe certamente la cupa cronaca internazionale, ma per quasi due ore ci farebbe vivere in una necessaria bolla di illusioni, dove tutto potrebbe andare meglio.

Dopo quasi sei anni dall’uscita di Greenland, arriva nelle sale il sequel.

Cinque anni dopo l’impatto della cometa Clarke che ha devastato la Terra, lasciandosi dietro tempeste radioattive, la famiglia Garrity è sopravvissuta rifugiandosi in un bunker in Groenlandia.

– Anche nella storia sono passati 5 anni -.

Ma quando anche quell’ultimo baluardo viene distrutto, l’ingegnere John Garrity (Gerard Butler), sua moglie Allison (Morena Baccarin) e il figlio Nathan (Roman Griffin Davis) sono costretti, come tutti i sopravvissuti, a tornare in superficie e cercare una nuova terra dove rifugiarsi.

Il mondo è distrutto, desolazione, guerre, bande di predoni per la sopravvivenza tra una catastrofe climatica e l’altra. L’umanità è ridotta allo stremo. Tra le macerie di un’Europa congelata e ostile, i Garrity intraprendono una migrazione disperata verso la Francia, dove si dice possa esistere un nuovo luogo in cui ricostruire la civiltà.

La regia è sempre di Ric Roman Waugh (è il quarto film insieme a Butler), mentre Mitchell Lafortune si aggiunge alla sceneggiatura di Chris Sparling.

Greenland 2 è tutto ciò che ci si aspetta da questo genere di disaster movie. È una storia commerciale che riesce a tenere incollati allo schermo. Non delude l’impianto di idee solide e riflessive (come il primo film) rese con una massiccia dose di azione.





