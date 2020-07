HAMILTON, lo storico musical hip-hop scritto da Lin-Manuel Miranda, diretto da Thomas Kail (tratto al libro “Alexander Hamilton” di Ron Chernow pubblicato nel 2004) è in arrivo su Disney +.

Il musical, i cui biglietti fin da subito erano introvabili, ha vinto il premio Pulitzer 2016 per il teatro, il Grammy 2016 per il miglior disco di un musical e ha ricevuto 16 candidature per i Tony Awards.

Alexander Hamilton è considerato uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti, cioè uno degli uomini che firmarono la Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti. Hamilton fu segretario al Tesoro durante la presidenza di George Washington e dal 1783 al 1795 rappresentò lo stato di New York al Congresso.

Siamo nella New York del 1776, Hamilton, un diciannovenne “bastard, immigrant, son of a whore” giunto dai Caraibi, si unisce a una banda rivoluzionaria contro gli inglesi, al fianco di George Washington.

Hamilton ha debuttato nel 2015. Dal 3 luglio (il 4 luglio è il Giorno dell’Indipendenza degli USA) sulla piattaforma Disney + sarà disponibile questo incredibile, energico, trascinante, spettacolo.

Ripreso da Thomas Kail (con menzione al direttore della fotografia Declan Quinn) dal vivo al Richard Rodgers Theatre, il musical, composto da un cast multietnico (la scelta di attori neri e latini come padri fondatori degli USA oggi più che mai è da pelle d’oca, emotività e commozione, considerata l’urgenza disperata della cronaca) è turbinio intenso ed efficace di idee e sogni.



Attraverso melodie che non stancano mai, parole intrinseche di un sentimento potente, Hamilton è un musical monumentale: due ore e quaranta di canti e balli che non annoiano nemmeno per un attimo.

L’interpretazione del cast è così brillante, che riesce a trasmettere energia anche davanti allo schermo di un PC.