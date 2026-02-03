La sceneggiatrice e regista Chloé Zhao si ispira all’omonimo romanzo Maggie O’Farrell (Tinder Press, 2020) per raccontare la storia straziante immaginata dietro la creazione di Amleto di Shakespeare. Con la sua raffinata semplicità, il suo senso di libertà che arriva immediato allo spettatore, il suo sguardo realista, Zhao ha messo in scena un film vibrante e commovente. Co-sceneggiato dalla regista con l’autrice del romanzo, Hamnet racconta l’incontro tra la ribelle, si mormora figlia di una strega, Agnes (Jessie Buckley; in alcuni documenti storici la moglie di Shakespeare Anne Hathaway viene chiamata Agnes) e il figlio di un guantaio William Shakespeare (Paul Mescal), precettore di latino, innato poeta che sogna il teatro, il loro amore inizialmente ostacolato dai genitori di lui, soprattutto dalla madre (un’intimidatoria Emily Watson) fino alla nascita dei figli, e alla tragica morte (1956) del figlio undicenne Hamnet (Jacobi Jupe).

Nell’Inghilterra elisabettiana i nomi Hamnet e Amleto erano intercambiabili.

La scrittrice Maggie O’Farrell stava studiando Amleto a scuola quando venne a conoscenza del figlioletto, la cui vita è stata poco più di una nota a piè di pagina nella biografia del padre. Dopo 30 anni la sua curiosità è diventata un suo romanzo, una rivisitazione della morte di Hamnet e delle profonde ripercussioni che essa ha lasciato nella sua famiglia.

Il dolore paralizzante di Agnes è furioso, si esprime in un rancore angosciante nei confronti di Will che vuole tornare al suo teatro. La donna capirà solo assistendo alla prima di Amleto che per il marito l’unico modo per affrontare il lutto lacerante era canalizzarlo attraverso l’Arte, e farlo vivere per sempre. Non è un’opera sull’immortalità di Shakespeare. È una storia d’amore per affrontare il senso di impotenza per la perdita di un figlio. L’unica via di fuga per Will è attaccarsi alle parole per salvare se stesso e la sua Agnes.

La Zhao coglie questa catarsi, la regista la prepara con misurata calma, esplora le emozioni, narra con immediatezza elegante.

Prodotto, tra gli altri, da Steven Spielberg e Sam Mendes, interpretato con forza trascinante da Jessie Buckley e Paul Mescal, Hamnet è un film dalla suggestiva bellezza spontanea.



