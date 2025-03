Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert – Il Film Concerto

Dalle dune del deserto arabo alle altezze del Jumeirah Burj Al Arab, alla cupola stellata di Al Wasl Plaza a Expo City Dubai all’iconica Coca-Cola Arena di Dubai, i musicisti della band con cui da sempre Zimmer collabora, insieme a un’orchestra internazionale d’eccellenza, danno vita a uno spettacolo unico, emozionante, quasi epico, per molti commovente fino alle lacrime.

Dune, Il Re Leone, Il Gladiatore, I Pirati dei Caraibi, Inception... sono solo alcune delle colonne sonore di Zimmer suonate con passione e cuore.

“Il motivo per cui ho riunito queste persone – racconta Zimmer diretto diretto da da Paul Dugdale, vincitore di un Emmy e più volte nominato ai Grammy, con Jerry Bruckheimer in veste di produttore esecutivo – è che raccontato chi siamo come esseri umani, registi attori musicisti, persone con una storia che va oltre un film o un progetto insieme. Mi interessa la loro opinione non tanto sul mio lavoro, ma piuttosto su chi siamo come esseri umani perché creiamo cultura perché cerchiamo di recitare, fare musica o cinema. In sostanza, perché ci teniamo a essere dei narratori?”

Perché il segreto di Zimmer – come dirà in molte delle chiacchierate inserite tra un brano e l’altro (eseguiti più come fossero in musical che in concerto classico), con con Billie Eilish, Sir Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Finneas, Jerry Bruckheimer, Johnny Marr, Pharrell Williams, Tanya Lapointe, Timothée Chalamet e Zendaya – il segreto del successo (e immortalità) delle sue composizioni è trovare il cuore della storia, cogliere la profondità dei personaggi. Come afferma Denis Villenueve “il compositore deve essere come un compagno che ascolti le intenzioni interiore”.



Dalla schiettezza di Billie Eilish che racconta come sul set di James Bond (2020, No Time to Die, ha vinto, insieme al fratello Finneas, l’Oscar per la Migliore Canzone Originale “What Was I Made For”) a 17 anni “le cose mi esplodevano addosso, e penso che il fatto che tu sia stato così disponibile a collaborare mi ha insegnato moltissimo e mi ha reso felice, mi ha ispirato nella mia carriera. Non ci hai fatto sentire come se tu sapessi tutto”; alla genialità di Sir Christopher Nolan “Sono 10 anni quest’anno dall’uscita di Interstellar. Le emozioni erano fondamentali. Non avrebbe mai funzionato senza colonna sonora. Volevo che scrivessi qualcosa di personale. Ho sempre apprezzato come coinvolgevi i musicisti. Sei molto eloquente sul processo creativo. Mi hai dato suggerimenti sulla scrittura come approcciarla. Hai parlato di cautela. Nel corso degli anni ho capito che per te funziona così. Il procedimento e la metodologia ti liberano. E tutto ti viene spontaneo, emozionale. Intersellar doveva avere il tuo cuore”.

Hans Zimmer che odia la pretenziosità dei direttori di orchestra sul palco non ha scelto un pianoforte a coda

ma verticale scordato modesto e la chitarra “Essere tastierista è un po’ noioso ma a chitarra è un arma di distruzione di massa se vuoi farlo devi farlo in grande.”

“Il tour Hans Zimmer Live è stata una delle esperienze più emozionanti della mia carriera e sono entusiasta di proporla al pubblico dei cinema di tutto il mondo con Diamond in the Desert. Vedere queste composizioni trasformarsi dalle loro origini sul grande schermo allo spettacolo dal vivo e poi di nuovo al grande schermo è una gioia. Spero che il pubblico apprezzi questo sguardo dietro le quinte, tanto quanto noi ci siamo divertiti a realizzarlo.”

L’elenco delle sale che parteciperanno all’evento è disponibile su hanszimmerfilm.com e nexostudios.it.

L’evento è distribuito solo il 21 marzo in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios con i media partner Radio Capital e MYmovies.