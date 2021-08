“Happier Than Ever: Lettera d’amore a Los Angeles” – Billie Eilish in concerto su Disney+

Billie Eilish, l’artista vincitrice del GRAMMY® Award e in vetta alle classifiche, farà il suo debutto su Disney+ con il concerto Happier Than Ever: Letterad’Amore a Los Angeles, un’esperienza cinematografica in anteprima mondiale venerdì 3 settembre sulla piattaforma streaming. Direttamente dal suo nuovo album, “Happier ThanEver”, l’originale Disney+ presenterà una performance intima di ogni canzone nell’ordine presente all’interno del disco – per la prima e unica volta – dal palco del leggendario Hollywood Bowl.

Diretto da Robert Rodriguez e Patrick Osborne e registrato nell’iconico anfiteatro Hollywood Bowl insieme a Gustavo Dudamel e la Los Angeles Philharmonic, lo speciale originale inedito includerà tutte le 16 tracce del nuovo album di Billie Eilish eseguite in ordine.

“Disney è un’icona e collaborare a qualcosa del genere è un grande onore”, ha dichiarato l’artista Billie Eilish. “È davvero emozionante per me poter presentare il mio album in questo modo e dedicarlo alla città che amo e in cui sono cresciuta. Spero che vi piaccia”.

Robert Rodriguez, il regista di Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles, ha detto: “Siamo tutti grandi ammiratori di Billie e Finneas qui a casa nostra. Sono dei talenti così straordinari e di fama mondiale che è un vero onore lavorare con loro in questo film. Il modo in cui la storia narrativa e i pezzi animati si intrecciano attraverso la sua incredibile performance musicale lo rende un evento spettacolare e davvero esclusivo”.



“Billie ha conquistato i fan di tutto il mondo con la sua voce intensa e i suoi testi crudi e sinceri e siamo orgogliosi di portare su Disney+ questo concerto che è al tempo stesso un’incredibile esperienza cinematografica e unica”, ha affermato Michael Paull, president Disney+ and ESPN+.

Disponibile da venerdì 3 settembre su Disney+