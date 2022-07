Sono cinque gli spettacoli in cartellone per l’edizione di “Paesaggio con Uomini 2022” ideata e organizzata tra Dolo e Campagna Lupia da Echidna con il sostegno di Fondazione Venezia e Regione Veneto.

Primo appuntamento giovedì 14 luglio alle 21,15 nello Squero Monumentale di Dolo con “ Amor”, lo spettacolo acrobatico dell’ Havana Acrobatic Ensemble liberamente ispirato dalle opere di Gabriel García Márquez, di cui Alejandro Placido ha curato drammaturgia e regia. Il realismo magico del premio Nobel colombiano viene espresso con una varietà di tecniche circensi (salti a terra e con la corda, mano a mano, giocoleria, diabolo, ruotatedesca, altalena), ognuna delle quali rappresenta simbolicamente un passaggio della trama in un vero e proprio racconto per immagini. Ne esce una commistione di suggestioni, forme artistiche e culture differenti, che abbinano virtuosismo fisico a drammaturgia del circo contemporaneo, l’anima colombiana di Márquez al fascino dell’identità cubana, cui lo scrittore era particolarmente legato.

Il cartellone propone, poi, martedì 19 luglio alle 21,15 a Dolo a Villa Concina “Le parole non sanno quello che dicono”, lo spettacolo di cui è autrice e interprete assieme a Rok Marta Dalla Via . ”Uno spettacolo dedicato alle pecore nere del linguaggio, fatto con il candore di un bambino – spiega l’attrice e autrice vicentina – per capire quali siano i termini da non dire li ho dovuti pronunciare.”

La rassegna prosegue giovedì 21 alle 21,15, sempre in Villa Concina, con Ascanio Celestini interprete del suo ultimo monologo “Museo Pasolini”.

“Paesaggio con Uomini” si congeda da Villa Concina lunedì 25 luglio alle 21,15 con “Anime leggere” del quartetto ucraino Dekru che esprime l’archetipo del teatro, e per coinvolgere emotivamente il pubblico, punta sul mimo.

L’ unico appuntamento con la danza è in programma sabato 30 luglio alle 19 nella Chiesa Santa Maria di Lugo di Campagnalupia: la compagnia Areararea allestisce la coreografia “Estate”.

Prevendita online su www.eventbrite.it, info e prenotazioni 3711926476 – 3409446568.