Diretto da Tom Harper (The Aeronauts), e scritto da Greg Rucka e Allison Schroeder è un derivato di tanti film di spionaggio, in primis ovviamente James Bond, Jason Bourne, e la saga Mission Impossibile.

Gal Gadot (nei credit anche come produttrice) è una super agente segreta di una super agenzia segreta internazionale (The Charter) che agisce quando i governi falliscono, mantenuta da una serie di benefattori mondiali.

La missione di Rachel Stone (Gadot) è recuperare “Il cuore”, un dispositivo dotato di una tecnologia sofisticata nonché la risorsa fondamentale dell’agenzia, per sconfiggere minacce globali.

È un passatempo estivo, due ore e “qualcosa” di routine sovraccariche di azione, che non si preoccupa di trovare un approccio, una motivazione quanto meno credibile e che, quindi, richiede una notevole sospensione dell’incredulità.

Alcune sequenze sono state girate anche in Italia, in Val Senales – Alto Adige.