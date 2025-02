Erano gli anni 80, precisamente il 1982 quando Italia 1 iniziò a trasmettere un cartone animato che suscita ancora tenerezza nel cuore chi lo ha guardato e riguardato: Hello! Spank.

Spank, un cagnolino pasticcione e dai grandi grandissimi sentimenti, incapace di nasconderli ma esibendoli con genuina umanità, alternando lacrime da due litri a un sorriso a forma di cuore “è un cuore semplice, si ferisce facilmente e facilmente guarisce”, consapevole del dress code (è sempre vestito per l’occasione) e delle buone maniere (si mangia con coltello e forchetta!) nasce come manga creato da Shun’ichi Yukimuro e Shizue Takanashi, pubblicato sulla rivista Nakayoshi (edito dalla casa editrice Kōdansha) tra il 1978 e il 1982.



Nel 1981 è stato trasposto in una serie TV anime prodotta dalla Tokyo Movie Shinsha ((Lupin III e Lady Oscar), con un totale di ben 63 episodi.

Per San Valentino Nexo Digital porta per la prima volta sul grande schermo Hello! Spank. Il Film. Le Pene D’Amore di Spank (film del 1982).

L’imbranato cagnolino amico di Aiko, si innamora a prima vista della cagnetta Anna. Sho Shimada, il padrone di Anna, si trasferisce nella classe di Aiko. Complici una serie di battibecchi e la malattia di Anna, i due si avvicinano l’un l’altra. Tuttavia, all’improvviso, Sho deve trasferirsi in America per studiare violino e si preoccupa perché non riesce a dirlo ad Aiko. La ragazza, che ha sentito parlare di questo fatto dalla madre di lui, vorrebbe costruire insieme a Sho dei bei ricordi nel tempo che resta loro da passare insieme prima della partenza…

Siate Felici è il messaggio sincero che questo piccolo tenero film d’animazione lancia ai suoi fan “l’evento al cinema dal 13 al 16 febbraio è pensato come una reunion di tutti i fan della serie in occasione di San Valentino e trasporterà tutti gli spettatori che ancora ricordano le ben due sigle italiane in un viaggio attraverso una commovente storia di amicizia, d’amore e di crescita dove l’irresistibile simpatia e la generosità del cane a due zampe più buffo del mondo contagiano i protagonisti e incantano grandi e piccini”

Il film, targato Yamato Video, è il primo appuntamento dell’anno per la Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios.