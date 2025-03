Heretic di Scott Beck e Bryan Woods

È al cinema da giovedì 27 febbraio Heretic, scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods e con protagonista Hugh Grant in una inedita versione da brividi, in un ruolo che segna il suo esordio nel genere horror. La storia è quella di due giovani missionarie mormone – Sorella Barnes e Sorella Paxton – che, per diffondere la parola del Signore, bussano alla porta del signor Reed (Grant). Si trovano davanti un uomo cordiale, esperto di religioni e molto interessato alla loro missione. Quello che Barnes e Paxton non sanno è che le aspetta un sofisticato gioco diabolico dal quale dipenderà la loro sopravvivenza. Credere o non credere?

In Heretic la Fede diventa la chiave per costruire un horror di atmosfere, dove la dimensione psicologica la fa da padrona e il terrore è veicolato dalle interazioni tra le due missionarie e l’enigmatico signor Reed. Soprattutto nella prima parte del film vengono impostate riflessioni molto interessanti sull’eterno dilemma del credere o non credere e un discorso mai banale sulle iterazioni e i presunti archetipi, non solo in ambito religioso.

Col procedere della narrazione la vicenda si fa via via più oscura, le dinamiche tra i personaggi più intense, mentre la tensione soffocante della parte iniziale lascia spazio a scenari più orrorifici ma meno efficaci. Colpisce una regia in pieno controllo, attenta a sottolineare ed esaltare visivamente ogni dettaglio, con la macchina da presa che indugia spesso sui primi piani di Hugh Grant la cui bravura gela il sangue. Assistiamo alla nascita di un villain da film horror in piena regola e Hugh Grant è magistrale nel rendere la natura del suo personaggio, anche nelle derive più estreme, che culminano in un finale davvero scioccante. Grant lavora di fino sui gesti e le espressioni, sulla modulazione della voce, esasperando in maniera brillante il contrasto tra l’apparenza rassicurante e controllata e la natura malvagia. Unica pecca, qualche sbavatura nel terzo tempo, con alcuni elementi narrativi e tematici che risultano poco centrati e che rischiano di apparire pretestuosi.

Titolo originale: Heretic

Regia: Scott Beck e Bryan Woods

Sceneggiatura: Scott Beck e Bryan Woods

Genere: Horror, Thriller

Cast: Hugh Grant, Chloe East, Sophie Thatchet, Topher Grace

Durata: 110 minuti

Paese: USA

Data di uscita: 27 febbraio 2025

Distribuzione: Eagle Pictures