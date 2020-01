Un maestro del cinema: Werner Herzog. Una delle più importanti, carismatiche e significative figure politiche del ventesimo secolo: Mikhail Gorbaciov, ultimo presidente dell’Unione Sovietica. Tre incontri in sei mesi per una straordinaria intervista, in cui l’elemento biografico – pur fondamentale – è solo uno degli elementi di un viaggio attraverso gli eventi storici che nel ventesimo secolo hanno cambiato il mondo.

Non c’è nessuna pretesa di imparzialità nel documentario Herzog incontra Gorbaciov, diretto da Werner Herzog e André Singer e girato nel 2018. Il regista ammette fin dall’inizio la propria ammirazione per il leader politico. E, tutto sommato, il desiderio di imparzialità svanisce appena questi due gentiluomini iniziano a dialogare. E noi, come Werner Herzog, vogliamo comprendere il personaggio Gorbaciov, ma non solo.

Dell’uomo della perestrojka e della glasnost scopriamo l’infanzia povera e difficile in una famiglia di contadini la cui madre non imparò mai a leggere, l’ingresso nel partito, la carriera politica negli anni della cortina di ferro. E la sfera privata, la morte della amatissima moglie Raisa nel 1999. Ma anche lo sguardo sul presente e sul futuro, la malinconia e la delusione di vedere che spesso – per esempio nel disarmo nucleare – non siano stati fatti molti progressi in oltre trent’anni.

Herzog vuole raccontare non solo Gorbaciov, ma la Russia e le trasformazioni che hanno attraversato l’Europa e il mondo in quei sei anni che cambiarono il mondo. Dal documentario scaturisce uno sguardo diverso – quello di Gorbaciov – su alcuni degli eventi più significativi della seconda metà del XX secolo – la caduta del muro di Berlino, il disarmo nucleare, ma anche il colpo di stato e l’influenza delle scelte politiche di Gorbaciov sui suoi concittadini russi e sul resto del mondo.

Werner Herzog sa come far emergere non solo la statura politica e la profondità di Gorbaciov, ma l’arguzia e l’astuzia, nonché una sana dose di umorismo, malgrado Gorbaciov all’epoca dell’intervista avesse ottansette anni e uscisse dall’ospedale solo per gli incontri con i registi. Personaggio indomito, sempre: “Cosa ti piacerebbe che fosse inciso sulla tua lapide?” chiede Werner Herzog, “Ci abbiamo provato” è la risposta di Gorbaciov.

Materiali di achivio accuratamente selezionati e interviste a personalità politiche – tra cui il leader di Solidarność Lech Walesa e due Segretari di Stato Usa, George P. Schulz e James Baker – completano con le immagini le parole di Gorbaciov e documentano i passaggi salienti della sua vicenda politica, nonché alcuni momenti storici che contribuirono ad abbattere la cortina di ferro.

Meeting Gorbachev è un ritratto intelligente e sincero, un documentario molto interessante e coinvolgente che sa parlare, soprattutto, a coloro che di quei sei anni – dal 1985 al 1991, magari conoscono poco.