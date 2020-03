Hilary Clinton presenta il documentario della sua vita alla 70.Berlinale

di Alberto Pagan

Hilary Clinton ‘ex segretario di stato americano ed e moglie dell’ ex Presidente degli Stato Uniti Bill Clinton presenta alla ha presentato alla 70.Berlinale la docu-serie Hillary che racconta in quattro puntate aspetti pubblici e provati della sua vita.

Parla di sé a pieno,

senza trascurare nulla, dagli anni del college, all’incontro con Bill Clinton, della corsa alla Casa Bianca e anche dello scandalo con Monica Lewinsky. Parla anche di Donald Trump. Libera da partito ed elezioni politiche ha dichiarato in conferenza stampa che

“La ragione per cui ho voluto fare questo documentario è che adesso non sono in corsa per niente”.

Il documentario nasce dalla voglia di far conoscere al mondo la vera “Hilary”, non quella raccontata a pezzi, a volte non reali dai media.