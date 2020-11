Si chiama “sindrome del sopravvissuto”: è il senso di colpa di chi resta. Ce lo ha testimoniato Primo Levi. Ma non riguarda solo i sopravvissute ai lager nazisti: il 27 novembre 2017 si è suicidato Guillaume Valette, 31 anni. Era sopravvissuto ai suoi amici, trucidati al Bataclan il 13 novembre 2015.

Tra le vittime di Parigi c’era anche un architetto, Raphael Hilz, ancora giovane ma già molto apprezzato, la cui famiglia era originaria di Lauregno, minuscolo e tranquillo paese dell’Alto Adige.

La genesi del film parte dalla riflessione sulla reazione di un piccolo e sereno paese coinvolto in una tragedia di proporzioni così drammatiche. La versione inglese del titolo (Why Not You) dà un primo indizio di tale riflessione, tanto più legittima in quanto Evi Romen, la cinquantatreenne che ha scritto e diretto questo suo primo lungometraggio, è proprio originaria di Bolzano.

Mario (Thomas Prenn) ha vent’anni, è bello, bruno e ricciuto e coltiva la sua passione, il ballo, ispirandosi al Tony Manero di John Travolta. Però, nel suo grazioso paesetto tra i monti (la Hochwald del titolo, in Alto Adige), pieno di sciatori, è uno dei pochi senza un soldo e campa di lavoretti occasionali. Ma non può evidentemente esprimere la sua creatività, il suo anticonformismo e, men che meno, le sue tendenze androgine. Solo suo padre lo comprende, ma non è in grado di supportarlo economicamente. La madre nemmeno si accorge che il nuovo compagno, un ricco macellaio, è un disonesto che vende carne importata dalla Cina spacciandola per prodotto locale. E soprattutto non si accorge che l’uomo paga e approfitta sessualmente del ragazzo. Come se ciò non bastasse, ulteriore causa di frustrazione è la ex compagna di Mario e la figlioletta, che gli è permesso di vedere solo sotto sorveglianza dei servizi sociali. Ma il problema più grave del giovane è l’eroina.

Data questa condizione di vita borderline, non gli resta che andarsene. Sperando in un ingaggio da ballerino, parte dunque per Roma insieme a Lenz, facoltoso amico d’infanzia, segretamente omosessuale e ora promettente attore nella capitale.

Appena a Roma, i due stanno festeggiando in un locale gay quando alcuni terroristi irrompono al grido di Allahu akbar e sparano. Tra le vittime c’è Lenz; tra i sopravvissuti, Mario.

Un attentato immaginato a Roma (e fortunatamente lì finora mai avvenuto) ma quasi profetico della tragedia del 2 novembre 2020 a Vienna.

Ritornato a Hochwald il giovane, oltre che della sindrome del sopravvissuto, è ormai vittima di tutto il paese, la famiglia di Lenz in testa, che non gli perdona di essersi salvato lui, un inutile perdente: “Perché lui è morto, e tu no?”, gli chiede la madre di Lenz. C’è poi lo stigma che i due si trovassero in un del locale gay, tendenza impronunciabile se riferita a Lenz, e si accusa Mario di avercelo fatalmente trascinato.

Così, respinto dalla sua comunità, Mario non trova di meglio che l’accoglienza di chi è osteggiato ancora più di lui, ossia proprio di un gruppo di islamici (gli stessi dell’attentato?) le uniche persone che, paradossalmente, gli mostrano solidarietà.

Una “terapia d’urto” che, forse, gli farà bene.

Il film getta un seme su un terreno molto vasto e difficile da coltivare; si possono apprezzare gli sforzi della regista di offrire magnifici scenari dolomitici e di incontaminata natura e di porli a contrasto con l’amara e intossicata vicenda umana; si vive la suggestione delle musiche particolarmente ricercate; ma il racconto non convince del tutto, poggiato com’è quasi solo sulla bravura di Thomas Prenn (Mario), espressivo e fragile, sensibile e sopraffatto. Il giovane attore di San Candido, italiano di lingua tedesca, dal fisico efebico e dallo sguardo “bello e dannato” alla Kurt Cobain, è certamente molto promettente.

La pellicola ha vinto il Golden Eye Award al festival di Zurigo 2020 ed è in concorso al 38° Torino film festival.