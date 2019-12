Giovedì 5 dicembre alle ore 21 va in scena la compagnia Artemis Danza/Monica Casadei con lo spettacolo “I BISLACCHI – Omaggio a Fellini”, il secondo appuntamento de “La Città a Teatro 2019–2020”, la rassegna di prosa 2019/2020 del Teatro di Mirano, promossa dal Comune di Mirano.

I Bislacchi si ispira all’universo del cineasta Federico Fellini: i danzatori rievocano e reinventano immagini, scene e personaggi di alcuni film del grande maestro sulle celebri note di Nino Rota. Lo spettacolo è una creazione per sei danzatori su musiche di Nino Rota. Coreografia, regia, luci e costumi sono di Monica Casadei, la produzione è dalla Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei in coproduzione con il Festival VignaleDanza, in collaborazione con la Fondazione Federico Fellini di Rimini e CID-Centro Internazionale Danza di Parma, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura e Cultura d’Europa, della Provincia e del Comune di Parma, e con il sostegno di Autocentro Baistrocchi-Concessionario Skoda. In un’atmosfera ricca di poesia e sentimento, ma anche di energia e vigore, la danza e il teatro si intrecciano per ricreare il meraviglioso mondo di Fellini.

Scrive Monica Casadei: “A distanza di anni dalla scomparsa di questo grande artista, sono ancora intatti il fascino meraviglioso del suo mondo di sogni a colori, la fantasia, la poesia, l’intelligenza e l’umorismo che ci ha lasciati in eredità; e i suoi personaggi, così veri e autentici… Con I BISLACCHI ho cercato di far vivere a modo mio lo spirito di Fellini su di un palcoscenico, ispirandomi ai suoi film, come una filigrana in cui la poesia strizza l’occhio all’umorismo e la danza trova la sua energia nelle musiche di Nino Rota”.

Accanto all’attività di produzione, Artemis sostiene, produce e promuove giovani autori e realizza molteplici attività per la formazione del pubblico.

BIGLIETTI:

Biglietti: 18 euro intero, 15 euro ridotto, 10 euro studenti, 8 euro studenti solo in prevendita in biglietteria (minimo 3 persone). Riduzioni: over 65, under 26, cral aziendali, soci ACLI e FAP, dipendenti del Comune di Mirano. Per i diversamente abili anche l’accompagnatore avrà diritto al biglietto ridotto; si consiglia la prenotazione del posto. I biglietti sono disponibili on line su www.vivaticket.it con diritto di prevendita oppure in biglietteria al Teatro di Mirano il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 18; la sera di spettacolo la biglietteria apre alle ore 20.00.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ufficio Teatro: tel. 0414355536 – info@miranoteatro.it

www.miranoteatro.it

www.arteven.it