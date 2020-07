Ad Alì Teme (Me) si è potuto finalmente dopo il lockdown tornare al cinema grazie alle Salesiane dell’Istituto Maria Ausiliatrice. Nell’ampio cortile interno dell’Istituto infatti, a partire da sabato 25 luglio, alla presenza del vicesindaco Nunziata Todaro e dei membri della locale Pro Loco, ha preso il via un’arena cinematografica all’aperto nel corso della quale saranno proiettati, fino alla fine di agosto, i film di maggiore successo della stagione 2019-2020. Un’iniziativa realizzata dalle religiose aliesi di concerto con il locale Cinema Vittoria. Il primo film, con cui si è inaugurata la stagione di cinema all’aperto, dal titolo “Il giorno più bello del Mondo”, è stato offerto dall’amministrazione comunale di Alì Terme che è partner della manifestazione insieme alla Pro Loco e ai circoli Cinit Banca del Tempo di Alì Terme e Nuova Presenza di Santa Teresa di Riva. Un successo annunciato visto che circa un centinaio di persone hanno occupato i posti a sedere allestiti all’interno del cortile ovviamente nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale imposte dai decreti sicurezza emanati a seguito della pandemia. La stagione cinematografica estiva all’interno dell’Istituto salesiano aliese ha un solo precedente, quello del 2010, quando le proiezioni ebbero però come location non il cortile interno ma l’attigua palestra scoperta.