Reed Richards – Mister Fantastic (Pedro Pascal), Susan Storm – la Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm – la Torcia Umana (Joseph Quinn), Ben Grimm – la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) sono i quattro scienziati che dopo una missione spaziale acquisiscono poteri straordinari che li trasformano ne Fantastici 4 (anche conosciuti come prima famiglia Marvel).

Diretta da Matt Shakman (Wandavision) e tratto da una sceneggiatura di Josh Friedman, Eric Pearson, Jeff Kaplan e Ian Springer, questa è la quarta trasposizione cinematografica (The Fantastic Four del 1994 diiretto da Oley Sassone; I Fantastici 4 del 2005 I Fantastici 4 e Silver Surfer del 2007 diretti da Tim Story; Fantastic 4 – I Fantastici Quattro del 2015 diretto da Josh Trank) del fumetto creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1961, e pubblicato dalla Marvel Comics.



Prima di ogni critica vanno citati due elementi, che vincono sulla perplessità per un Pedro Pascal giù di tono e per una trama che sì d’accordo ha ritmo, ma non si impegna più di tanto a stupire e divertire, e sono le scenografie da sitcom sofisticata ma bizzarre di Kasra Farahani e i costumi da “fumetto” originali e personalizzati con dovizia di particolari per ogni personaggio creati da Alexandra Byrne.

Ambientato in una New York dei primi anni ’60 in una dimensione retrofuturistica di Terra-828 – i Fantastici 4 sono già diventati i protettori/difensori dell’umanità (un riassunto iniziale spiega velocemente della missione spaziale e acquisto di super poteri); vivono insieme in un lussuoso appartamento hi-tech, e Reed e Susan sono in attesa del loro primo figlio. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Insomma, nulla di memorabile da segnalare sul fronte dell’Universo Marvel. Poi per carità gli effetti visivi sono davvero straordinari e avranno una resa spettacolare su uno schermo IMAX, ma sebbene sia disinvolto nell’approccio fumettistico che tratta con semplicità leggera, e apprezzabile, manca di tensione intesa come pathos. Cioè manca la suspense nelle sequenze dei combattimenti, nelle azioni che conducono allo scontro finale; manca la suggestione emotiva che crea un legame tra spettatore ed supereroe sullo schermo. Come si diceva Pedro Pascal è un anonimo Mr Fantastic, Vanessa Kirby non convince nei panni dell’eroina di turno, Joseph Quinn è una Torcia Umana di repertorio, mentre Ebon Moss-Bachrach è quello che più si distingue dagli altri per lo stile dei costumi indossati che evocano la serie televisiva Mad Men.

I Fantistici 4: Gli Inizi passa la prova con una sufficienza risicata. I titoli di coda avvisano che i 4 torneranno in Avengers: Doomsday, il prossimo capitolo della saga (data di uscita prevista fine 2026).