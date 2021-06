Giovedì 1° luglio 2021 riparte Scene di paglia con il primo di numerosi appuntamenti ed emozionanti spettacoli live. Il ricco programma di questa dodicesima edizione avrà inizio al Casone Ramei di Piove di Sacco, con “I figli della frettolosa” di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, nato in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti dopo un laboratorio di cinque giorni con la partecipazione di attori vedenti e non vedenti, guidati nella creazione di piccole storie biografiche con particolare attenzione alle diverse tecniche teatrali, finalizzato alla creazione del coro. Il punto di vista è quello di un non vedente – come l’attore Gianfranco Berardi e parte del coro sulla scena – di chi guarda ma non vede, percependo la realtà circostante in modo differente. La cecità diventa metafora di una miopia sociale ed esistenziale che riguarda tutti, per affrontare il tema della cecità e il significato che ha oggi la parola «vedere», in un mondo dove l’attenzione dell’individuo è sempre più distante dalla vera conoscenza dell’essere, dell’esistenza. Sono quindi diversi gli interrogativi a cui siamo chiamati a rispondere: cosa vedo oggi nel mondo che preferirei non vedere? Cosa non vedo più oggi nel mondo che vorrei tanto tornare a vedere? Cosa vuol dire oggi vedere?

( Biglietto, 5 euro, prevendite online su www.vivaticket.it e al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, per informazioni info@scenedipaglia.net ).

I prossimi appuntamenti:

Venerdì 2 luglio, ore 21.15 (Piove di Sacco, Palazzo Jappelli)

“Teatro fra parentesi”

Di e con Marco Paolini, musiche originali composte ed eseguite da Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi

Luciaio Michele Mescalchin, fonico Piero Chinello, produzione Michela Signori, JOLEFILM

Sabato 3 luglio, ore 18.00 (Piove di Sacco, Palazzo Jappelli)

“Una ballata del mare salato”

Con César Brie, di Hugo Pratt, adattamento Marco Gnaccolini, alla fisarmonica Giulia Bertasi

Ulteriori informazioni:

0499709319 / 3890090021