Arriva in tutte le librerie il nuovo libro di Martina Semenzato edito da Sperling & Kupfer: “I love me. Come eliminare cellulite e pancia dal nostro corpo e dalla nostra testa”.

Martina ha incontrato la cellulite quando era un’adolescente. Da allora, per trent’anni, l’ha esaminata, studiata, combattuta in una lotta senza esclusione di colpi. L’ha vista conquistare terreno su ogni parte del corpo proprio e delle altre donne: le cosce, le braccia, la pancia e, soprattutto, la testa. È proprio da qui, dalla testa, che La Malefica, l’eterna nemica di ogni donna (ne soffre circa l’80% della popolazione femminile), insidia la nostra autostima, complica i rapporti sentimentali, logora le amicizie.

In questo manuale Martina ha riversato l’esperienza di chi ha provato tutti, ma proprio tutti i rimedi, con perseveranza e caparbietà, e li illustra con autorevolezza, ironia e simpatia contagiosa alle compagne di sventura. Il suo obiettivo? Un’alleanza fra donne per combattere non solo gli odiosi inestetismi che ci affliggono, ma soprattutto i condizionamenti sociali e culturali che ci vogliono tutte uguali e i criteri estetici

con cui è possibile misurarsi solo grazie all’aiuto di Photoshop.

In questo, che è il secondo libro dell’autrice, è presente un’interessante new entry: la pancia e un impatico confronto, su questo argomento, tra l’universo maschile e quello femminile. Ma non solo, il libro è in continuo aggiornamento grazie all’inserimento di un QR Code con contenuti sempre nuovi e fruibili dal pubblico di lettori in ogni momento. È evidente che, all’apparire della buccia d’arancia, le donne stilano subito un piano d’attacco, efficienti e produttive come sono. Mentre l’uomo continua, invece, a essere così maledettamente sereno rispetto al suo stato fisico, qualunque sia. Lui non si scompone nemmeno, si scansa. Pensa all’auto che vuole comprare. Non scende in guerra come fa il gentil sesso. Le donne sono in affanno da quando aprono gli occhi a quando vanno a dormire e l’uomo non sembra essere pervaso affatto dalla stessa ansia. Ha la pancia? Resta comunque un uomo con la U maiuscola. Le sue rotondità sono solo un dettaglio, quelle delle femmine un dramma esistenziale.

Perciò, dopo tutto questo dialogare di cellulite e di ciccia, di femmine e di maschi, il consiglio migliore alla fine sarà sempre (no, non è uno spoiler!) la leggerezza.

Leggerezza non di glutei e cosce, ma di spirito. È questo l’ingrediente segreto che ci aiuterà a eliminare ogni imperfezione estetica, piccola o grande che sia, dalla nostra testa e dagli occhi di chi ci guarda.

Per maggiori informazioni: www.ilovecellulite.it.