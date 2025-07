“Come ti dicevo, Anna, a volte i personaggi immaginari prendono vita. Quando succede, lo fanno in un piano che noi chiamiamo “il mondo delle storie”. A volte possono spostarsi nel vostro mondo, come abbiamo fatto noi oggi. Ma è nel mondo delle storie che continueranno a esistere, in eterno. Fin qui tutto chiaro?. Noi, tuttavia, non possiamo accedere a quel mondo, perché non abbiamo mai ricevuto la nostra avventura. Tuo nonno ci ha lasciato in un limbo – lo Iato, appunto. È uno spazio tra il reale e il non-reale, tra ciò che è e ciò che non è. Esistiamo, ma non siamo né di questo mondo, né di quello delle storie. Solo tu puoi liberarci.”

I Misteriosi Cinque non è solo un libro per ragazzi, è anche un romanzo per tutti i lettori cresciuti con i grandi classici di avventure, scoperte, viaggi incredibili.

Pier Vittorio Mannucci ha scritto una storia sull’importanza e sul grande potere dell’immaginazione, intesa come talento di creatività.

I lettori si troveranno immersi in un’avventura ingegnosa e avvincente con i colori scintillanti dell’intrigo, e ben calibrata su un ritmo narrativo vivace e scorrevole che incuriosisce pagina dopo pagina nel suo viaggiare tra realtà e fantasia, arricchita da personaggi ben disegnati nelle esperienze suggestive che affrontano.



Anna è una ragazzina di 14 anni, è al primo anno di liceo, ed è la nipote dell’autore di una serie televisiva diventata cult fin da subito: I Misteriosi Cinque.

Tempo prima i fan sono rimasti a bocca asciutta in trepidante attesa dello speciale natalizio che avrebbe dovuto chiudere la stagione, ma improvvisamente il nonno di Anna decise che non ci sarebbe stato.



Anna conosce gli episodi della serie meglio del nonno che li ha creati; perché nonostante gli spettatori abbiano smesso di sperare e iniziato a guardare altre novità, lei non ha mai smesso di guardarla.

I famigliari e gli amici conoscono bene la sua passione, e proprio per questo quando riceve un invito scritto con l’alfabeto dei Misteriosi pensa subito a uno scherzo dei suoi amici e raggiunge il luogo dell’appuntamento: un vecchio magazzino abbandonato. Una volta entrata, però, Anna si ritrova catapultata in quello che sembra proprio un episodio della serie: trappole mortali, indovinelli… e I Misteriosi Cinque! Sono loro che l’hanno condotta fin lì perché scriva Il Finale tanto atteso prima che svaniscano per sempre perché la nostra energia dipende dalle storie, sono le storie che ci mantengono vivi, vissute di avventure immaginate dai fan.



In questa avventura improvvisa Anna si trova a immaginare, scrivere e vivere un’incredibile avventura, e scoprirà segreti che la sveglieranno dal “torpore” che rischia di farle abbandonare la sua creatività.



Anna sorrise. Aveva dimenticato quanto si sentisse bene a fare quelle cose. A inventare trame, personaggi, dialoghi. A creare.

Milo scrisse: «E ora?». A quella domanda, Anna sentì le forze tornarle, la stanchezza scomparire. Si sentiva piena di energia, coraggiosa, come una guerriera in procinto di andare in battaglia, la penna una lancia da roteare di fronte a sé. Tornò a sedersi, intinse la penna nel calamaio.

Guardò Milo con occhi raggianti e disse: «E ora andiamo a caccia dello scudo di Medusa!»

Pier Vittorio Mannucci, I Misteriosi Cinque, Mondadori 2025, 192 pp., In sovraccoperta: illustrazione di Massimo Pastore, € 16.50