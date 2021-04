Dai creatori (Phil Lord e Christopher Miller) di Spider-Man: Un nuovo universo e The LEGO Movie, scritto e diretto Mike Rianda eJeff Rowe, I Mitchell contro le macchine è il un film d’animazione per tutta la famiglia, in esclusiva su Neflix.

Prendete la classica famiglia senza segni particolari distintivi, padre vecchio stampo, madre multifunzionale, adolescente con una passione sfrenata, non compresa, per l’Arte, ragazzino appassionato di dinosauri. Sono I Mitchell e dovranno salvare il mondo da un’apocalisse robot.

Tutto ha inizio quando l’alternativa e creativa Katie Mitchell viene ammessa alla scuola di cinema dei suoi sogni e non vede l’ora di lasciare casa e incontrare “la sua gente”. Suo padre Rick, grande amante della natura, insiste affinché tutta la famiglia la accompagni a scuola in un assolutamente-non- imbarazzante-né-forzato ultimo viaggio on the road.

Ma proprio quando le cose sembrano non poter andare peggio, la famiglia Mitchell si ritrova nel bel mezzo di una rivolta di robot! Tutti gli oggetti tecnologici – dagli smartphones agli aspirapolveri roomba, fino ai malvagi Furby – vengono ingaggiati con l’obiettivo di catturare ogni essere umano sul pianeta. Adesso salvare l’umanità è compito dei Mitchell, ovvero Katie e Rick insieme all’allegra mamma Linda, lo stravagante fratellino Aaron, il morbido carlino Monchi e due amichevoli e ingenui robot.

Dal 30 Aprile su Netflix, che lo ha acquisito dalla Sony Pictures, dopo che la pandemia ha chiuso le sale, I Mitchell contro le Macchine ha il pregio di contenere: una storia buffa, battute veloci, un ritmo frenetico, colori vivaci, caratteristiche che sanno captare e intrattenere l’attenzione dei bambini.

“La maggior parte delle famiglie ha molti punti di forza”, afferma l’adolescente Katie all’inizio, mentre fa la presentazioni, “La mia famiglia ha solo punti deboli.”

Alla fine i punti deboli di ognuno diventano uno scambio per migliorarsi, insieme.

La sceneggiatura riesce a equilibrare i pro e i contro della tecnologia in modo divertente ed accessibile a tutti. I registi hanno scritto i personaggi ispirandosi alle loro famiglie, per questo i Mitchell sono credibili e universali, nel senso che ci si può identificare nelle loro dinamiche quotidiane.

Così papà Mark capirà che gli smartphone e i social network non sono il male assoluto e Katie ricorderà gli insegnamenti e l’affetto con cui il padre l’ha cresciuta.