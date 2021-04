I nuovi laboratori per bambini e famiglie al Teatrino Groggia

Il Teatrino Groggia riapre le sue porte con un cartellone di laboratori per bambini e famiglie a cura di mpg.cultura.

“La fabbrica delle parole”: un laboratorio tra teatro e storie ispirato a La grande fabbrica delle parole di Agnès de Lestrade e Valeria Docampo, a cura di Susi Danesin. Il laboratorio si propone di lavorare attraverso lo strumento del teatro utilizzando l’espressività corporea, vocale, la creatività sul tema della parola e del valore delle parole. Verranno proposti ai bambini dei libri che possono far emozionare sia attraverso l’ascolto ma anche attraverso la vista. I libri saranno di autori e illustratori diversi e i bambini si renderanno conto che non c’è un solo modo di raccontare le storie ma molteplici perché ogni libro è diverso dall’altro e prezioso proprio per questo. Lo strumento Teatro sarà utilizzato per giocare con le parole, con i pensieri che diventano parole. I bambini si trasformeranno in costruttori di lettere e parole.

Quota d’iscrizione laboratorio: 40 euro

-Sabato 17 aprile 2021 dalle 15 alle 18 (dagli 8 ai 10 anni)

-Domenica 18 aprile 2021 dalle 10 alle 13 (dagli 8 ai 10 anni)

“La gabbianella e il gatto”: un laboratorio teatrale a partire dallo spettacolo Storia di una gabbianella di Ullallà Teatro, a cura di Pippo Gentile. Il laboratorio presenta un percorso molto particolare e completo per il bambino che decide di partecipare, si articola in tre parti e ha come temi quelli proposti dalla storia del noto libro di Luis Sepúlveda Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare: la diversità e l’ecologia.

Quote d’iscrizione laboratorio: 40 euro a weekend

4 incontri suddivisi in due weekend (sabato e domenica):

-Sabato 24 aprile 2021 dalle 10 alle 12 > laboratorio con i bambini dai 4 ai 10 anni

-Domenica 25 aprile 2021 dalle 10 alle 12 > laboratorio con i bambini dai 4 ai 10 anni

-Sabato 8 maggio 2021 dalle 10 alle 12 > laboratorio con i bambini dai 4 ai 10 anni

-Domenica 9 maggio 2021 dalle 10 alle 12 > laboratorio con i bambini dai 4 ai 10 anni

Ulteriori informazioni:

Per iscrizioni scrivere a: info@mpgcultura.it / Teatro Groggia (Cannaregio, 3161 – Venezia 30121)

Associazione mpg.cultura / San Polo 1484 – 30125 Venezia (e-mail: info@mpgcultura.it

www.mpgcultura.it)