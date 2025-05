Sérgio si reca in una metropoli dell’Africa occidentale per lavorare per una ONG come ingegnere ambientale su un progetto stradale tra il deserto e la giungla. Lì, si ritrova invischiato in una relazione intima ma precaria con due abitanti della città, Diara e Gui.

Mentre le dinamiche neocoloniali all’interno della comunità di espatriati si disgregano, questo fragile legame diventa il suo unico rifugio da un imminente collasso nella solitudine o nella barbarie.

Per il suo secondo lungometraggio, il portoghese Pedro Pinho torna al Festival di Cannes, e si prende con placidità ben 217 minuti (il primo film/musical The Nothing Factory durava 176′!) per raccontare il rapporto che resa e pesa tra un ex paese colonializzato e il “suo” ex paese oppressore.

È nelle interazioni tra Sérgio (Sérgio Coragem), bianco ingegnere portoghese, e la vita degli abitanti nella Guinea-Bissau (ex colonia portoghese), in particolar modo con Diára (Cleo Diára), una donna dal carattere determinato e secco, e Gui (Jonathan Guilherme), un brasiliano queer spirito libero, che il regista esprime le sue intenzioni nel voler analizzare la questione ancora attuale del neocolonialismo e del capitalismo, e come quel sistema abbia plasmato e lasciato più che strascichi, cicatrici profonde. L’eccessiva durata di questo lavoro se da un lato lascia intendere quale sia lo scopo del regista, dall’altro vede comparire una tale varietà e quantità di temi/conflitti tale da rendere di non semplice fruibilità la comprensione finale del suo (di Pinho) messaggio.