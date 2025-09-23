

Un’indagine commissionata dal colosso dell’intrattenimento per adulti Xlovecam

racconta il sex-appeal degli italiani, tra scandali e icone intramontabili

Raul Bova e Stefano De Martino sono i personaggi più sexy e desiderati d’Italia, nonostante gli scandali, o forse proprio grazie ai “leak”. Tra i personaggi femminili, Monica Bellucci è ancora imbattibile, insieme a un’altra intramontabile: Belen Rodriguez. È quanto emerge da una indagine dell’istituto di ricerca francese Discurv condotto per la piattaforma di intrattenimento per adulti Xlovecam, realizzata per scoprire quali sono i personaggi del cinema e della televisione che gli italiani considerano più sexy. L’analisi rivela un mix sorprendente di icone del passato, volti attuali e figure la cui desiderabilità non è stata scalfita, ma anzi potenziata, da recenti scandali mediatici.

Sexy a dispetto degli scandali: il caso di Bova e De Martino

L’indagine mostra come il sex-appeal non sia legato a un’immagine immacolata. Tra i personaggi maschili più votati spiccano Raul Bova (21% delle preferenze tra gli attori cinematografici) e Stefano De Martino (16% tra le celebrità televisive, al secondo posto). I due sono stati al centro di recenti fughe di notizie a sfondo sessuale. L’indagine di Discurv dimostra che certi “leak” non solo non hanno intaccato la loro desiderabilità, ma ne hanno addirittura aumentato il mistero e il fascino, rendendoli figure di riferimento per la seduzione contemporanea. Luca Argentero è invece secondo tra i personaggi del cinema e primo assoluto tra quelli della TV.

Il fascino intramontabile: da Sophia Loren a Marcello Mastroianni

Tra i nomi in cima alle classifiche troviamo anche icone senza tempo che incarnano il fascino e l’eleganza tipicamente italiani. Tra le attrici, figurano la leggendaria Sophia Loren (8%) e la seducente Ornella Muti (9%). Per gli uomini, l’eterno fascino di Marcello Mastroianni (8%) si piazza al terzo posto tra i personaggi cinematografici più sexy. La ricerca evidenzia come, sebbene le giovani generazioni favoriscano figure più moderne, molti italiani restano legati agli attori che hanno segnato la storia del cinema italiano. Una curiosità, nella Top10 degli attori, ci sono anche i due Gassman, padre e figlio: Alessandro al quarto posto e Vittorio all’ottavo. Meglio di Francesco Favino, questa volta in coda.

Il trionfo della maturità: Bellucci e Ferilli nella top 3

Un dato particolarmente significativo emerso dalla ricerca è il trionfo della bellezza matura, soprattutto tra le donne. La classifica femminile è dominata da due star che hanno superato i 50 anni: Monica Bellucci (23%), irraggiungibile al primo posto, e Sabrina Ferilli (13%), al terzo posto. Questo dato conferma che la bellezza italiana è sinonimo di fascino autentico e duraturo. La popolarità di Monica Bellucci è, in particolare, più forte che mai, come confermato dalle sue recenti apparizioni al fianco del compagno Tim Burton, prima al Giffoni Film Festival e lo scorso anno a Venezia. Al secondo posto, la bellissima Miriam Leone (16%), capace di incarnare un’altra icona italiana come Oriana Fallaci.

La le star televisive, trionfano due quarantenni, Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis (entrambe 14%), mentre Diletta Leotta è solo quarta, dietro a Sabrina Ferilli.

Questo studio non solo fornisce una panoramica delle preferenze degli italiani, ma sottolinea anche come il concetto di sex-appeal sia complesso e in continua evoluzione, spesso slegato dalle convenzioni e dalle apparenze.



