Miglior film in concorso Venezia 82: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania

Miglior film italiano a Venezia: LA GRAZIA di Paolo Sorrentino

Premio Autrici Under 40 dedicato a Valentina Pedicini | Parallelo 41 Produzioni

Miglior Regia: Laura Samani per UN ANNO DI SCUOLA (Italia, Francia) – Orizzonti

Miglior Sceneggiatura: Mayra Hermosillo per VAINILLA (Messico) – Giornate degli autori

Premio BookCiak | Associazione Calipso

Vincitore: L’ÉTRANGER di François Ozon

Premio Brian | UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti

Vincitore: LA GRAZIA di Paolo Sorrentino

Fundacion Casa Wabi – Mantarraya Award | Fundaciòn Casa Wabi e Mantarraya Production

Destinato al regista vincitore del premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”

XXXVII Prix CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni – Medaglia Fellini 2025 | Consiglio Internazionale del Cinema e della Televisione CICT UNESCO – Comitato Italiano

Vincitore: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther ben Hania

Premio Cinema & Arts | Associazione Kalambur Teatro in collaborazione con Ateatro e Centro Sperimentale Accademia Eleonora Duse

Miglior film: THE TALE OF SILYAN di Tamara Kotevska e QUI VIT ENCORE di Nicolas Wadimof

Menzione speciale per il miglior artista multi-disciplinare: MORTEZA AHMADVAND (IRAN) FIROUZEH KHOSROVANI (IRAN)

Premio CinemaSarà | Fondazione Cineteca Italiana di Milano

Vincitore: SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi

Premio CROCE ROSSA ITALIANA | Croce Rossa Italiana

Vincitore: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania

Premio Edipo Re | Edipo Re Srl Sociale in collaborazione con Università degli Studi di Padova e Università Ca’ Foscari

Vincitore: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther ben Hania e SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi

Premio Giuria Giovani di Ca’ Foscari: STRAIGHT CIRCLE di Oscar Hudson

Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente | Fondazione Fai Cisl Studio e Ricerche

Vincitore: HUMAN RESOURCE di Nawapol Thamrongrattanarit

Menzione speciale tema del lavoro: À PIED D’ŒUVRE di Valérie Donzelli

Menzione speciale tema dell’ambiente: GHOST ELEPHANTS di Werner Herzog

Menzione Speciale tematica Ambiente sociale: SOTTO LE NUVOLE di Gianfranco Rosi

Premio Fanheart3 | Associazione Fanheart3

Graffetta d’Oro al miglior film: FRANKENSTEIN di Guillermo Del Toro

Nave d’Argento alla migliore OTP: al personaggio SCARLET / HIJIRI del film Hateshinaki Scarlet di Mamoru Hosoda

XR Fan Experience: HAPPY SHADOW di Pei-Ying Lin e Ting-Ruei Su

Premio FEDIC | Federazione Italiana dei Cineclub

Miglior film: LA VALLE DEI SORRISI di Paolo Strippoli

Miglior cortometraggio: ARCA di Lorenzo Quagliozzi



Premio Speciale Film Impresa | Unindustria – Unione degli Industriali e delle imprese Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo

Vincitore: FERDINANDO SCIANNA – IL FOTOGRAFO DELL’OMBRA di Roberto Andò

The International Critics Prize (FIPRESCI Prize) | FIPRESCI – International Federation of Film Critics

Miglior film di Venezia 82: SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi

Miglior film di Orizzonti/Settimana Internazionale della Critica/Giornate degli Autori: AGON di Giulio Bertelli (Settimana Internazionale della Critica)

Premio Europa Cinemas Label | Giornate degli Autori

BEARCAVE di Stergios Dinopoulos e Krysianna B. Papadakis

Premio del Pubblico/People Choice’s Award | Giornate degli Autori

MEMORY di Vladlena Sandu ex-aequo A SAD AND BEAUTIFUL WORLD di Cyril Aris

Premio Giornate degli Autori (GDA Director’s Award) | Giornate degli Autori

Vincitore: INSIDE AMIR di Amir Azizi

Green Drop Award | Green Cross Italia

BUGONIA di Yorgos Lanthimos, ex aequo SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi

The Impact Golden Globes Prize for Documentary presented by Artemis Rising Foundation | Artemis Rising con il supporto di Think-Impact Production

Vincitore : REMAKE di Ross McElwee

Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue | International Interchurch Film Organisation

Vincitore: SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi

Premio Lanterna Magica | Associazione Nazionale C.G.S.

Vincitore: UN ANNO DI SCUOLA di Laura Samani

Premio Leoncino d’Oro | Agiscuola/UNICEF

Vincitore: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania

Segnalazione Cinema for UNICEF: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania

Premio Carlo Lizzani | ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici

Vincitore: CONFITEOR – COME SCOPRII CHE NON AVREI FATTO LA RIVOLUZIONE di Bonifacio Angius

Premio NETPAC | Netpac – Network for the Promotion of Asia Pacific Cinema

HIJRA (THE IVY) di Shahad Ameen

NUOVOIMAIE TALENT AWARD – PREMIO FABIO SARTOR | NUOVOIMAIE – (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) in collaborazione con il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani

Migliori attori esordienti: GIACOMO COVI, PIETRO GIUSTOLISI e SAMUEL VOLTURNO per Un anno di scuola di Laura Samani

Premio Francesco Pasinetti | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani

Vincitore: LA GRAZIA di Paolo Sorrentino

Miglior attrice: VALERIA BRUNI TEDESCHI per Duse di Pietro Marcello

Miglior attore: TONI SERVILLO per La Grazia di Paolo Sorrentino

Premio speciale Pasinetti: ANNA FERZETTI per La Grazia di Paolo Sorrentino

Premio La Pellicola d’Oro | Associazione Culturale S.A.S.

Miglior Direttore di produzione: ELDA BALDI per il film La Grazia di Paolo Sorrentino

Miglior Attrezzista di Scena: MICHAEL CERACCHINI per il film Duse di Pietro Marcello

Miglior Capo Elettricista: DIANA MARIA HERNANDEZ GIRALO per il film Elisa di Leonardo Di Costanzo

Queer Lion Award | Associazione Queer Lion

Miglior Film con Tematiche Omosessuali e Queer Culture: EN EL CAMINO di David Pablos

Premio RB Casting | RB Casting

TIZIANO MENICHELLI per Il Maestro di Andrea Di Stefano

Gran Premio Settimana Internazionale della Critica | Settimana Internazionale della Critica

Vincitore: STRAIGHT CIRCLE di Oscar Hudson

Premio del Pubblico | Settimana Internazionale della Critica

Vincitore: ISH di Imran Perretta

Premio Luciano Sovena al miglior produttore indipendente | Settimana Internazionale della critica

Vincitore: AGON di Giulio Bertelli

Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il miglior contributo tecnico | Settimana Internazionale della Critica

Vincitore: WAKING HOURS di Federico Cammarata e Filippo Foscarini

Premio al miglior cortometraggio SIC@SIC | Settimana Internazionale della Critica

Vincitore: MARINA di Paoli De Luca

Premio alla miglior regia SIC@SIC | Settimana Internazionale della Critica

FESTA IN FAMIGLIA di Nadir Taji

Premio al miglior contributo tecnico SIC@SIC | Settimana Internazionale della Critica

Vincitore: MARINA di Paoli De Luca

Premio SIGNIS | SIGNIS International (World Catholic Association for Communication)

Vincitore: ELISA di Leonardo Di Costanzo

Premio di critica sociale “Sorriso Diverso Venezia Award” | Dream On SRL

Miglior film italiano: ELISA di Leonardo Di Costanzo

Miglior film straniero: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania

Premio Soundtrack Stars | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e Free Event

Migliore colonna sonora: DUSE per le musiche di Fabrizio Elvetico, Marco Messina e Sacha Ricci

Premio UNIMED | UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo

Vincitore premio per la diversità culturale: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania

Eventi collaterali

Premio Pietro Bianchi | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani

Vincitore: ANTONIO CAPUANO

Premio Robert Bresson | Fondazione Ente dello Spettacolo e Rivista del Cinematografo

Vincitore: STÉPHANE BRIZÉ

Premio Kineo | Associazione Culturale Kinéo

Vincitore: VARI