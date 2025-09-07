Premio 1964 POP ART AWARD | Cineteca della Calabria
Miglior film in concorso Venezia 82: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania
Miglior film italiano a Venezia: LA GRAZIA di Paolo Sorrentino
Premio Autrici Under 40 dedicato a Valentina Pedicini | Parallelo 41 Produzioni
Miglior Regia: Laura Samani per UN ANNO DI SCUOLA (Italia, Francia) – Orizzonti
Miglior Sceneggiatura: Mayra Hermosillo per VAINILLA (Messico) – Giornate degli autori
Premio BookCiak | Associazione Calipso
Vincitore: L’ÉTRANGER di François Ozon
Premio Brian | UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
Vincitore: LA GRAZIA di Paolo Sorrentino
Fundacion Casa Wabi – Mantarraya Award | Fundaciòn Casa Wabi e Mantarraya Production
Destinato al regista vincitore del premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”
XXXVII Prix CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni – Medaglia Fellini 2025 | Consiglio Internazionale del Cinema e della Televisione CICT UNESCO – Comitato Italiano
Vincitore: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther ben Hania
Premio Cinema & Arts | Associazione Kalambur Teatro in collaborazione con Ateatro e Centro Sperimentale Accademia Eleonora Duse
Miglior film: THE TALE OF SILYAN di Tamara Kotevska e QUI VIT ENCORE di Nicolas Wadimof
Menzione speciale per il miglior artista multi-disciplinare: MORTEZA AHMADVAND (IRAN) FIROUZEH KHOSROVANI (IRAN)
Premio CinemaSarà | Fondazione Cineteca Italiana di Milano
Vincitore: SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi
Premio CROCE ROSSA ITALIANA | Croce Rossa Italiana
Vincitore: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania
Premio Edipo Re | Edipo Re Srl Sociale in collaborazione con Università degli Studi di Padova e Università Ca’ Foscari
Vincitore: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther ben Hania e SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi
Premio Giuria Giovani di Ca’ Foscari: STRAIGHT CIRCLE di Oscar Hudson
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente | Fondazione Fai Cisl Studio e Ricerche
Vincitore: HUMAN RESOURCE di Nawapol Thamrongrattanarit
Menzione speciale tema del lavoro: À PIED D’ŒUVRE di Valérie Donzelli
Menzione speciale tema dell’ambiente: GHOST ELEPHANTS di Werner Herzog
Menzione Speciale tematica Ambiente sociale: SOTTO LE NUVOLE di Gianfranco Rosi
Premio Fanheart3 | Associazione Fanheart3
Graffetta d’Oro al miglior film: FRANKENSTEIN di Guillermo Del Toro
Nave d’Argento alla migliore OTP: al personaggio SCARLET / HIJIRI del film Hateshinaki Scarlet di Mamoru Hosoda
XR Fan Experience: HAPPY SHADOW di Pei-Ying Lin e Ting-Ruei Su
Premio FEDIC | Federazione Italiana dei Cineclub
Miglior film: LA VALLE DEI SORRISI di Paolo Strippoli
Miglior cortometraggio: ARCA di Lorenzo Quagliozzi
Premio Speciale Film Impresa | Unindustria – Unione degli Industriali e delle imprese Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo
Vincitore: FERDINANDO SCIANNA – IL FOTOGRAFO DELL’OMBRA di Roberto Andò
The International Critics Prize (FIPRESCI Prize) | FIPRESCI – International Federation of Film Critics
Miglior film di Venezia 82: SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi
Miglior film di Orizzonti/Settimana Internazionale della Critica/Giornate degli Autori: AGON di Giulio Bertelli (Settimana Internazionale della Critica)
Premio Europa Cinemas Label | Giornate degli Autori
BEARCAVE di Stergios Dinopoulos e Krysianna B. Papadakis
Premio del Pubblico/People Choice’s Award | Giornate degli Autori
MEMORY di Vladlena Sandu ex-aequo A SAD AND BEAUTIFUL WORLD di Cyril Aris
Premio Giornate degli Autori (GDA Director’s Award) | Giornate degli Autori
Vincitore: INSIDE AMIR di Amir Azizi
Green Drop Award | Green Cross Italia
BUGONIA di Yorgos Lanthimos, ex aequo SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi
The Impact Golden Globes Prize for Documentary presented by Artemis Rising Foundation | Artemis Rising con il supporto di Think-Impact Production
Vincitore : REMAKE di Ross McElwee
Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue | International Interchurch Film Organisation
Vincitore: SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi
Premio Lanterna Magica | Associazione Nazionale C.G.S.
Vincitore: UN ANNO DI SCUOLA di Laura Samani
Premio Leoncino d’Oro | Agiscuola/UNICEF
Vincitore: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania
Segnalazione Cinema for UNICEF: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania
Premio Carlo Lizzani | ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici
Vincitore: CONFITEOR – COME SCOPRII CHE NON AVREI FATTO LA RIVOLUZIONE di Bonifacio Angius
Premio NETPAC | Netpac – Network for the Promotion of Asia Pacific Cinema
HIJRA (THE IVY) di Shahad Ameen
NUOVOIMAIE TALENT AWARD – PREMIO FABIO SARTOR | NUOVOIMAIE – (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) in collaborazione con il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani
Migliori attori esordienti: GIACOMO COVI, PIETRO GIUSTOLISI e SAMUEL VOLTURNO per Un anno di scuola di Laura Samani
Premio Francesco Pasinetti | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
Vincitore: LA GRAZIA di Paolo Sorrentino
Miglior attrice: VALERIA BRUNI TEDESCHI per Duse di Pietro Marcello
Miglior attore: TONI SERVILLO per La Grazia di Paolo Sorrentino
Premio speciale Pasinetti: ANNA FERZETTI per La Grazia di Paolo Sorrentino
Premio La Pellicola d’Oro | Associazione Culturale S.A.S.
Miglior Direttore di produzione: ELDA BALDI per il film La Grazia di Paolo Sorrentino
Miglior Attrezzista di Scena: MICHAEL CERACCHINI per il film Duse di Pietro Marcello
Miglior Capo Elettricista: DIANA MARIA HERNANDEZ GIRALO per il film Elisa di Leonardo Di Costanzo
Queer Lion Award | Associazione Queer Lion
Miglior Film con Tematiche Omosessuali e Queer Culture: EN EL CAMINO di David Pablos
Premio RB Casting | RB Casting
TIZIANO MENICHELLI per Il Maestro di Andrea Di Stefano
Gran Premio Settimana Internazionale della Critica | Settimana Internazionale della Critica
Vincitore: STRAIGHT CIRCLE di Oscar Hudson
Premio del Pubblico | Settimana Internazionale della Critica
Vincitore: ISH di Imran Perretta
Premio Luciano Sovena al miglior produttore indipendente | Settimana Internazionale della critica
Vincitore: AGON di Giulio Bertelli
Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia per il miglior contributo tecnico | Settimana Internazionale della Critica
Vincitore: WAKING HOURS di Federico Cammarata e Filippo Foscarini
Premio al miglior cortometraggio SIC@SIC | Settimana Internazionale della Critica
Vincitore: MARINA di Paoli De Luca
Premio alla miglior regia SIC@SIC | Settimana Internazionale della Critica
FESTA IN FAMIGLIA di Nadir Taji
Premio al miglior contributo tecnico SIC@SIC | Settimana Internazionale della Critica
Vincitore: MARINA di Paoli De Luca
Premio SIGNIS | SIGNIS International (World Catholic Association for Communication)
Vincitore: ELISA di Leonardo Di Costanzo
Premio di critica sociale “Sorriso Diverso Venezia Award” | Dream On SRL
Miglior film italiano: ELISA di Leonardo Di Costanzo
Miglior film straniero: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania
Premio Soundtrack Stars | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e Free Event
Migliore colonna sonora: DUSE per le musiche di Fabrizio Elvetico, Marco Messina e Sacha Ricci
Premio UNIMED | UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo
Vincitore premio per la diversità culturale: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania
Eventi collaterali
Premio Pietro Bianchi | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
Vincitore: ANTONIO CAPUANO
Premio Robert Bresson | Fondazione Ente dello Spettacolo e Rivista del Cinematografo
Vincitore: STÉPHANE BRIZÉ
Premio Kineo | Associazione Culturale Kinéo
