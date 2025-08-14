I primi venticinque anni di Primavera dei Teatri

Primavera dei Teatri, il festival organizzato da Saverio La Ruina, Dario De Luca e Settimio Pisano a Castrovillari, ai piedi del Monte Pollino, ha compiuto venticinque anni. La manifestazione, sin dalle primissime edizioni, ha assunto dimensioni nazionali, accogliendo nella cittadina calabra il meglio delle nuove scene italiane, oltre che il fior fiore della critica, che puntualmente si sobbarca un viaggio non proprio velocissimo per essere presente. Frutto di questo successo, in primo luogo, è la scelta delle proposte, sempre alta e apprezzata anche dagli spettatori ‘comuni’, che affollano i diversi luoghi in cui sono suddivise le rappresentazioni. Ma la longevità e la giovinezza del festival si misura anche dal clima conviviale che precede e segue gli spettacoli. Raramente è possibile oltrepassare le barriere tra chi il teatro lo fa e chi lo vede, mentre a Castrovillari il dialogo è ininterrotto e giova a entrambe le categorie.

Nei primi giorni di quest’edizione, che ha il valore simbolico di scavallare i venticinque anni di attività, come di consueto parte del programma è dedicato alle residenze, come nel caso di Cani lunari di Francesco Marilungo, in cui è illustrata la prima metà di un lavoro che verrà concluso in autunno. Cinque danzatrici (Alice Raffaelli, Barbara Novati, Roberta Racis, Francesca Ugolini e Vera di Lecce, che è anche autrice delle musiche) indagano in modo estremamente suggestivo un personaggio marginale e allo stesso tempo archetipico come quello della strega/guaritrice. La sua figura si oppone, o comunque coesiste con la cosiddetta scienza positiva, aprendo a mondi alternativi e a uno sguardo diverso sulla realtà.

L’appartenenza e la diversità sono i temi trattati in un’altra residenza, Rise (sharing) di Daniele Ninnarello: qui è esaminata in profondità la complessa dicotomia tra collettività, come bisogno primario dell’uomo, e la necessità di preservare una dimensione individuale.

Sia Ninnarello che Marilungo presentano poi lavori già rodati. Il primo porta in scena Nobody Nobody Nobody. It’s ok not to be ok, un solo che si contrappone alla cultura del controllo, nato in solitaria durante il periodo di isolamento causato dalla pandemia Covid. Il secondo propone uno spettacolo straordinario, Stuporosa, Premio Ubu 2024 per il miglior spettacolo di danza. Le stesse artiste di Cani lunari si esibiscono in un affresco danzato che ha come leit motiv il pianto nelle sue multiformi accezioni. Spiega il coreografo: «Così, apparentemente senza motivo, piangono le cinque performer di Stuporosa, dando vita a un pianto che assume varie sfumature, ora trattenuto, ora soffocato, ora si fa musica, ora sfocia nella speranza, ora diviene canto ricalcando le sonorità di un antico lamento funebre. I corpi si frammentano alla ricerca di forme arcaiche, lontane, che si perdono e sciolgono all’istante. Queste forme sono le figure di pathos, immagini archetipiche del patire umano che si sono tramandate nel tempo attraverso secoli e civiltà, immagini appartenenti a riti funebri passati ma che hanno valore universale perché da quando è stato creato, l’essere umano ha sofferto sempre allo stesso modo. Le cinque performer cercano di recuperare un senso di collettività, una ritualità, di instaurare nuove forme di mutuo soccorso, sussurrando antiche formule magiche, rievocando danze tradizionali, cantando una ninna nanna salentina».

In questo panorama principalmente incentrato sulla danza si staglia una pietra preziosa squisitamente teatrale. Si tratta della lettura drammatizzata di Mia nonna e i Borboni di Emanuele Trevi, uno degli scrittori e critici più colti e brillanti dell’Italia odierna. Nonostante la sua dichiarata avversione per le narrazioni storiche, l’autore crea un racconto delicato e a tratti esilarante, dove un anziano gentiluomo in pensione che passa tutto il suo tempo a studiare la storia del Regno delle Due Sicilie, riesce, con i suoi modi d’altri tempi, la sua sagacia e riservatezza, a conquistare il cuore della nonna di Trevi, dando vita a un dolce amore senile. A portare in scena la vicenda è un mostro sacro come Iaia Forte, che, pur leggendo a tratti, riesce a scuotere ed emozionare il pubblico con la sua arte incantatrice.